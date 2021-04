Mit Test zum Einkauf: Das sagen die Aichacher zu Click & Meet

Plus In Aichach-Friedberg kann man mit Click & Meet weiter einkaufen gehen - mit Termin und negativem Corona-Test. Wir haben Aichacher gefragt, was sie davon halten.

Click & Meet macht es möglich, trotz Lockdown und hoher Inzidenzzahlen noch Schuhe, Blumen, Kleidung oder Bücher kaufen zu können. Neben einem Termin ist allerdings auch ein negativer Corona-Test nötig, um in das Geschäft gehen zu können. Wir wollten von Besuchern am Stadtplatz in Aichach wissen, was sie von diesem Angebot halten und ob sie es nutzen.

Erika Glas aus Aichach:

"Ich nutze es bisher nicht. Was ich schade finde, ist, dass Spontaneinkäufe wegfallen. Manchmal springt einen ja was an - und das fällt jetzt weg. Ich würde Click & Meet nur ausnahmsweise nutzen, wenn es etwas ist, das ich brauche. Online-Einkäuferin bin ich keine. Ich will die Sachen sehen und probieren. Also werde ich abwarten, bis Einkaufen wieder einfacher ist."

Erika Glas aus Aichach nutzt bisher kein Click&Meet. Foto: Gerlinde Drexler

Anna-Lena Manhart aus Aichach-Oberwittelsbach:

"Ich würde Click & Meet schon nutzen. Mit kleinen Kindern ist für mich der Aufwand von Termin für einen Test ausmachen, sich testen lassen und dann zum Laden gehen, zu groß. Ich bin dafür, die Region zu unterstützen. Aber wenn Einkaufen nur noch mit negativem Corona-Test geht, dann werde ich auf das Internet zurückgreifen."

Anna-Lena Manhart aus Aichach-Oberwittelsbach wird auf das Internet zurückgreifen, wenn sie nur noch mit negativem Covid-Test einkaufen kann. Foto: Gerlinde Drexler

Kerstin Kastenhofer aus Aindling:

"Im Augenblick nutze ich das Angebot noch nicht. Ich weiß auch noch nicht so genau, wie es funktioniert. Da habe ich mich noch nicht richtig informiert. Ich würde es schon nutzen, wenn die aktuelle Situation länger dauert. Online ist nicht wirklich eine Alternative für mich. Wenn der Service und das Angebot stimmen, ist der persönliche Kontakt unersetzbar."

Kestin Kastenhofer aus Aindling findet, dass der persönliche Kontakt beim Einkaufen unersetzbar ist. Foto: Gerlinde Drexler

Wolfgang Baudrexl aus Aichach-Klingen:

"Wir haben Click & Meet bisher noch nicht genutzt und ich weiß auch nicht, ob wir das machen werden. Vielleicht, wenn man wirklich etwas benötigt. Allerdings kauft in der Regel meine Frau ein. Momentan kauft man mehr online an. Das hängt aber davon ab, was es ist. Kleidungsstücke zum Beispiel würde ich schon hier in Aichach kaufen."

Wolfgang Baudrexl aus Aichach-Klingen kauft im Moment eher online ein. Foto: Gerlinde Drexler

