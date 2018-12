vor 55 Min.

Mit Tuba und Posaune in die Adventszeit

Der Haunswieser Musikverein lud nach dem Konzert zum Weihnachtsmarkt in Haunswies.

Nach einem Konzert öffnet in Haunswies der Weihnachtsmarkt

Von Christine Schmid-Mägele

Der Haunswieser Domvikar Martin Riß begrüßte im Namen von Pfarrer Max Bauer zahlreiche Zuhörer in der Haunswieser Pfarrkirche und erklärte, dass für ihn das Wörtchen „für“ typisch im Advent sei: FÜR die Zuhörer hätten die Musiker unter der Leitung von Michael Billhardt geprobt und viele Stücke einstudiert. Im Sinne von Ignatius von Antiochia sollten die Anwesenden „Gottes Melodie aufnehmen“. Musik könne etwas zum Klingen bringen.

Ein besonderes Klangerlebnis hatte sich Michael Billhardt dann gleich zu Beginn des Konzerts einfallen lassen: Er hatte Hans-Jürgen Buchners Musik „Über den Wäldern“ für tiefes Blech arrangiert, und Tuba, Tenorhorn und Posaune waren im Kirchenraum verteilt. Nach diesem Einstieg waren die jüngsten Mitglieder des Musikvereins an der Reihe: Der Nachwuchs im Jugendblasorchester spielte zwei Stücke und hatte sich den vollen Applaus der Zuhörer wirklich verdient.

Da Oa und die Andan zeigten dann unter der Leitung von Michael Billhardt, dass sie ein breites Repertoire an vielfältiger Vorweihnachtsmusik einstudiert hatten. Von klassisch (Tochter Zion, Adeste Fideles, Sarabande von Händel) über traditionell (Weihnacht in den Bergen) bis hin zu modern (White Christmas) gab es für jeden Geschmack etwas, wie Michael Billhardt in seiner Begrüßung versprochen hatte.

Die Musiker zeigten Sicherheit in unterschiedlichen Tempi und Dynamikstufen und auch die einzelnen Instrumente kamen zur Geltung. Auch Solisten wie etwa Stefan Lindermeir an der Posaune setzten eindrucksvolle Akzente.

Bezüge zur Adventszeit wurden insbesondere durch die schön vorgetragenen Lesungen von Karl Hirschmann hergestellt: Beim verschwundenen Jesuskind von Karl Heinrich Waggerl ging es etwa darum, dass so ein kleines Jesuskind als Belohnung drei Ehrenrunden auf dem Roller fahren durfte.

Am Ende des Konzerts lud Michael Billhardt im Namen des Vereins zum ersten Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Affing auf dem Haunswieser Kirchplatz ein und dankte den Musikern. (chsm)

