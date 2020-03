19:24 Uhr

Mit Video: Juso-Chef Kevin Kühnert besucht Aichach

Der Juso-Chef Kevin Kühnert trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Aichach ein. Im Rathaus wird er ungewöhnlich begrüßt. Seine Vorgänger begeistern ihn wenig.

Von Marlene Weyerer

Was haben Bundeskanzler Helmut Kohl , Edmund Stoiber und Kevin Kühnert gemeinsam? Sie stehen seit Mittwoch alle im Goldenen Buch der Stadt Aichach. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD und Juso-Chef besuchte das Wittelsbacher Land. In Aichach wurde er von Bürgermeister Klaus Habermann im Rathaus empfangen. In einem unkomplizierteren Umgang, als es der Politiker in Berlin wahrscheinlich gewohnt ist. „Jetzt leg erst mal deinen Kittel ab“, sagte Habermann zur Begrüßung.

Später auf dem Tandlmarkt in Aichach wurde Kühnert herzlich empfangen. Schulterklopfen und Händeschütteln, auch ein Selfie mit dem Bundespolitiker wollte sich so mancher nicht nehmen lassen. Ein älterer Herr übergab Kühnert sogar eine Kassette mit Arbeiterliedern. Eine Frau hatte ein Schild dabei mit der Aufschrift: „ Kevin Kühnert , weiter so!“.

Kommunalwahl 2020: Kühnert war schon in Friedberg zu Besuch

Kühnert sprach auf der Bühne zusammen mit dem Aichacher Juso-Chef Wolfgang Holzhauser und dem Landratskandidaten der SPD Andreas Santa vor den etwa 50 Menschen auf dem Tandlmarkt.

Vor seinem Besuch in Aichach war der 30-Jährige in Friedberg zu Gast , am Donnerstag geht es weiter nach Augsburg. Kühnert besucht verschiedene Gemeinden in Bayern , um den Kommunalwahlkampf seiner Partei zu unterstützen und auch um „aus der Berliner Blase zu kommen“, wie er sagt. Es sei wichtig, als Berliner auch die anderen Realitäten zu sehen. Die Aichacher Bühne mit den beiden ebenfalls jungen Politikern neben ihm, schien genau sein Terrain zu sein.

Bundesvize-Vorsitzender der SPD und Juso-Chef Kevin Kühnert besuchte Aichach-Friedberg. Am Tandlmarkt in Aichach übergibt ihm ein Mann eine Kassette mit Arbeiterliedern. Bild: Nicole Simüller

„Ein erster Besuch, der nicht der letzte gewesen sein soll“, schrieb Kühnert in das Goldene Buch. Das mag optimistisch sein: Besucher von Berliner Politikern außerhalb der Wahlkampfzeit sind eher selten. Als ihm auf die Frage nach den bisherigen Höhepunkten im Goldenen Buch Stoiber und Kohl aufgezählt wurden, sagte Kühnert : „Ich hatte nach Highlights gefragt.“ (mit sry)

