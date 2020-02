vor 58 Min.

Mit Video: Schlagersänger Richard Bier sorgt für Ballermann-Stimmung im M-Eins

Schlagersänger Patrick Portnicki performte nicht nur seinen Hit "Bierkapitän". Die Aichacher Fans bekamen auch den neuesten Hit des Ballermann-Stars zu hören.

Viele „Ballermann“-Begeisterte kamen am Freitagabend in den Aichacher Klub M-Eins, um den Sänger Patrick Portnicki alias Richard Bier persönlich zu erleben. Dem Schlagerstar ganz nah zu kommen, war auch möglich: bei einer sehr persönlichen Autogrammstunde, für die sich der Sänger lange Zeit nahm. Auch, wenn der Klub nicht komplett ausverkauft war, waren die Besucher in guter Laune und sangen kräftig bei den bekannten Songs mit.

Schlagersänger Patrick Portnicki alias Richard Bier sorgt im Club M-Eins in Aichach für „Ballermann“-Stimmung. Video: Melanie Nießl

Bierkapitän kümmert sich auch nach dem Auftritt um Aichacher Fans

Das Lied „Bierkapitän“, mit dem der Schlagersänger 2019 seinen Durchbruch hatte, sang er gleich zweimal. Als Portnicki die Bühne gerade verlassen wollte, fing das Publikum an, den Song noch einmal zu singen, und der Schlagerstar stieg sofort mit ein. Nach mehreren einschlägigen „Ballermann“-Hits, die er coverte, präsentierte er seinen Aichacher Fans auch seinen neuen Song, der erst im März veröffentlicht wird. Mit der Ankündigung „Achtung, Achtung Weltpremiere“ erklärte er kurz den Inhalt, damit alle auch mitsingen konnten.

Nach seinem Auftritt konnten sich alle Fans noch ein Autogramm von dem 37-Jährigen abholen. Auch ein Foto und ein kurzes Gespräch waren möglich. Der Sänger nahm sich für jeden Fan Zeit, bevor er die Diskothek verließ. Vorher sagte er noch: „Es war Wahnsinn, Aichach ging ab.“ Die Leute seien mitgegangen, sagt er, und ergänzt lachend: „Und ein paar Leute kannten auch schon den Bierkapitän.“ Der Song erreichte definitiv sein Publikum. Portnicki selbst sagte: „Ich schreibe Lieder über Bier für Menschen, die Bier lieben und schenke ihnen noch einen Ohrwurm dazu.“

