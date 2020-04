vor 47 Min.

Mit bunten Steinen bekämpfen Todtenweiser den grauen Corona-Alltag

In Todtenweis entsteht Stück für Stück ein Kunstwerk, das die Stimmung der Menschen in der schwierigen Corona-Zeit aufhellen soll.

„Liebe Kinder, liebe Spaziergänger, malt doch zu Hause einen Stein an und legt ihn dazu.“ Ein Plakat in Todtenweis erklärt das Kunstwerk, das in Corona-Zeiten nach und nach entsteht. Gleichzeitig fordert es zum Mitmachen auf. Grüne, rote, blaue, gelbe Steine liegen bereits in einem Kreis rund um die Todtenweiser Linde.

Todtenweis: Ein Plakat fordert zum Mitmachen auf

Die Spielgruppe und der katholische Frauenbund Todtenweis haben dieses Spiel initiiert, um ein wenig Freude in die Corona-Zeit zu bringen. Die bunten Steine sollen immer mehr werden. „Mal sehen, wie viele Kreise wir während der Corona-Zeit schaffen“, steht auf dem Plakat. (mswp)

Themen folgen