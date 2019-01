15:00 Uhr

Mit diesen Tipps und Tricks reicht die Gelbe Tonne aus

Die Kommunale Abfallwirtschaft reagiert auf die Sorgen der Bürger und gibt zehn Tipps zur Abfallvermeidung. Außerdem können Sie an unserer Umfrage teilnehmen.

Die Gelbe Tonne ist gerade erst im Wittelsbacher Land eingeführt, schon gibt es Sorge, die vierwöchige Leerung könnte nicht ausreichen. Deshalb gibt die Kommunale Abfallwirtschaft Tipps zur Abfallvermeidung, damit das Volumen der Gelben Tonne bei vierwöchentlicher Leerung ausreicht, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Tipps im Wortlaut:

1. Kaufen Sie regionale Getränke in Mehrwegflaschen und trinken Sie Wasser aus der Leitung. Das vermeidet Verpackungsmüll in Einwegflaschen.

2. Für den Einkauf von möglichst saisonalem Obst und Gemüse nutzen Sie bitte Netze aus Baumwolle oder Kunststoff (Mehrweg), dann können Sie sich den Hemdchentragebeutel sparen.

3. Kaufen Sie unverpackt zum Beispiel in Hofläden oder bei Direktvermarktern, auf Wochenmärkten oder in Geschäften.

4. Bringen Sie Ihren eigenen, sauberen Behälter mit, wenn Sie beim Bäcker, Metzger oder an der Käsetheke einkaufen. Das spart die Serviceverpackung. Geschäfte, die mitgebrachte Becher auffüllen, erkennen Sie an dem Aufkleber „Bring deinen eigenen Becher mit“ an der Tür oder Theke.

5. Für den Coffee to go nehmen Sie Ihren eigenen Becher mit und lassen ihn vor Ort befüllen oder holen Sie sich Ihren Kaffee bei einem der 24 Kaffeeausschenker, die beim Mehrwegbecherpfandsystem „Recup“ im Landkreis teilnehmen.





Gelbe Tonne: Schon beim Einkaufen kann man Plastik vermeiden

6. Tragen Sie Ihre Einkäufe nicht in Einwegtüten nach Hause, sondern nehmen Sie Rucksack, Stoffbeutel, Körbe oder Faltkisten von zu Hause mit.

7. Vermeiden Sie aufwendig verpackte Fertiggerichte und Essen per Lieferdienst. Legen Sie Wert auf einen ausgewogenen Speiseplan und saisonale Produkte aus regionaler Landwirtschaft sowie aus fairer und auch ökologischer Erzeugung.

8. Benutzen Sie Stoffservietten statt Einwegpapierservietten.

9. Kaufen Sie Waschpulver konzentriert in Karton oder Folie und nicht flüssig im Plastikbehälter. Flüssigwaschmittel enthalten zusätzlich Tenside und Konservierungsstoffe und belasten bei schlechterer Waschwirkung die Umwelt.

10. Benutzen Sie Seife statt Duschgel. Für die Haarwäsche gibt es Shampooseifen oder Shampoobars. Das schont die Umwelt, den Geldbeutel und die Haut. Feste Seife ersetzt zwei bis drei Flaschen Duschbad oder Shampoo. (AN)

