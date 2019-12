03.12.2019

Mit eigener Liste doch noch zur Wahl?

Nach der Niederlage gegen Kerscher bleibt offen, wie Schneider reagiert

Damit hatte wohl Stefan Schneider selbst am wenigsten gerechnet: Bei der Nominierungsversammlung der Ortsgemeinschaft Kühbach am Donnerstag setzte sich Karl-Heinz Kerscher als Bürgermeisterkandidat klar gegen ihn durch – mit 202 zu 102 Stimmen (wir berichteten). Kerscher hatte seine Kandidatur erst zwei Tage vorher bekannt gegeben, Schneider hingegen schon Monate vorher. Die bisher einzige Reaktion des Zweiten Bürgermeisters war, sich von der Liste der Gemeinderatskandidaten der Ortsgemeinschaft streichen zu lassen. Auf Nachfrage unserer Redaktion, ob er mit einer eigenen Liste doch noch bei der Kommunalwahl antreten wolle, betonte er, er gebe derzeit „kein Statement in keiner Richtung“ ab. (drx)

