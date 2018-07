07:00 Uhr

Mit einem Trick in Aichach Kassierer überlistet

50-Jähriger steht in Augsburg vor Gericht: Wie er Opfern, unter anderem in Aichach, das Geld abnahm.

Von Christian Mühlhause

Mit einem Taschenspielertrick hat ein Mann im vergangenen Jahr siebenmal ahnungslose Kassierer in Bayern ausgetrickst und dabei 1550 Euro erbeutet. Betroffen waren davon auch je ein Einkaufsmarkt in Aichach und Donauwörth sowie ein Unternehmer in Mertingen (Landkreis Donau-Ries). Nun musste sich der Mann vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten.

Er ging immer nach demselben Muster vor. Er kaufte eine Kleinigkeit, beispielsweise eine Banane, bezahlte diese und fragte anschließend den Kassierer, ob er Geld wechseln könne. Der Mann hatte zahlreiche Zehn-Euro-Noten dabei und wollte dafür größere Scheine im Gegenzug. Er behauptete je nach Fall, die gesamtsumme betrage 400 oder 500 Euro. Tatsächlich waren es aber nur 390 beziehungsweise 490 Euro. Das war Teil des Plans. Der Fehler sollte den Kassierern auffallen. Sie gaben ihm das Geld zurück. Der Mann holte dann einen weiteren Zehn-Euro-Schein aus der Geldbörse und gab sie dem Kassierer. Zugleich nutzte er einen Moment der Unachtsamkeit aus, um mehrere Zehn-Euro-Noten von dem Stapel herunterzunehmen. Die Kassierer gingen allerdings stets davon aus, dass dort immer noch die 390 beziehungsweise 490 Euro liegen und gaben die gewünschte Summe in größeren Scheinen heraus. Der dadurch entstandene Schaden variierte zwischen 150 und 250 Euro. Von den weiblichen Kassierern verabschiedete er sich teils mit Kusshand und von den männlichen durch Abklatschen.

Seit Januar saß der Angeklagte, der aus Südosteuropa kommt, in der Justizvollzugsanstalt Gablingen in Untersuchungshaft. Vor dem Augsburger Amtsgericht gab sich der 50-Jährige schuldbewusst. „Das tut mir alles sehr leid. Ich brauchte das Geld für die Prostata-Operation meines Vaters [...]. Den Trick hat mir ein Freund gezeigt.“ Als er im Gerichtssaal Angehörige, darunter eine Enkelin sah, brach er in Tränen aus. Dank seines umfassenden Geständnisses kam der Mann mit eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten auf Bewährung davon, muss 80 Sozialstunden leisten und die 1550 Euro zurückzahlen. Zudem trägt er die Kosten des Verfahrens. „Ich halte Ihre Reue für ehrlich. Sie haben keine Vorstrafen, auch in anderen europäischen Ländern nicht, die wir abgefragt haben. Sie sind also, soweit wir das einschätzen können, nicht der typische Kriminelle.“ Zugute kam dem Mann außerdem, dass er voraussichtlich wieder bei seinem alten Arbeitgeber anfangen kann.

Themen Folgen