vor 7 Min.

Mit fast drei Promille auf dem Rad in‘s Auto gekracht

Die Polizei hat mehr als drei Promille bei einem Radler festgestellt, der am Mittwoch in ein geparktes Auto gekracht ist.

Mittwochnachmittag ist ein Dachauer mit seinem Rad in der Franzensbader Straße in Dachau in einen parkenden VW-Golf gefahren.

Ein 28-jähriger Golffahrer hatte seinen Wagen gerade geparkt, als er einen lauten Knall wahrnahm. Ein 56-jähriger Dachauer war mit seinem Fahrrad aus Richtung Sudetenlandstraße kommend in das linke Heck des abgestellten Golfs gefahren. Die Ursache des Verkehrsunfalls war den Polizeibeamten schnell klar. Der Radfahrer hätte beinahe die drei Promille-Hürde genommen, wie die Polizei berichtet. Den Radler erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. (AN)

