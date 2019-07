00:31 Uhr

Mit ihrer Musik wollen sie bewegen

Manuela Weichenberger aus Gallenbach und Ingrid Matzka aus Affing faszinieren als Duo Movendum mit Hackbrett und mit Harfe

Von Heike Scherer

Der Name Movendum stammt aus dem Lateinischen und bedeutet, dass sich gerade etwas bewegt. Genau das bezwecken die beiden Musikerinnen Ingrid Matzka aus Affing und Manuela Weichenberger aus dem Aichacher Stadtteil Gallenbach, die seit acht Jahren gemeinsam musizieren. Sie möchten, dass die Zuhörer von ihrem Alltagsstress abschalten und es zulassen, dass durch ihre Musik Gefühle entstehen. „Movendum“ sei außerdem ihr Lieblingsstück, geschrieben von Kathi Stimmer-Salzeder, verrät Ingrid Matzka. Wer das Duo gerne kennenlernen möchte, hat dazu die Gelegenheit beim nächsten Auftritt am Donnerstag, 15. August, dem Feiertag Mariä Himmelfahrt, in der Kirche Maria Stock bei Obermauerbach (Stadt Aichach).

Bereits seit frühester Kindheit beschäftigen sich Manuela Weichenberger und Ingrid Matzka mit Musik. Jetzt sind beide tagsüber als Musiklehrerinnen in privaten Musikschulen tätig und treten abends oder am Wochenende gemeinsam im Duo auf. „Wir spielen bei Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, aber auch bei Vernissagen und anderen Feiern“, erzählt Ingrid Matzka. Sie erinnert sich daran, dass sie sogar von der Regierung von Schwaben für die Verleihung des schwäbischen Integrationspreises im Rokokosaal engagiert wurden, bei der Menschen, die sich durch Wohnungs- und Lehrstellensuche für Asylbewerber besonders verdient gemacht hatten, geehrt wurden.

Einen ganzen Ordner mit Zeitungsartikeln über ihre Auftritte habe sie bereits in ihrem Regal stehen, erzählt Ingrid Matzka. „Es sind durchwegs nur positive Rückmeldungen gewesen“, freut sie sich. Auch am Tag der Volksmusik am Bauernhofmuseum in Illerbeuren nahmen die beiden Musikerinnen vor zwei Jahren teil. Sehr viele Zuhörer hatten die beiden sympathischen Musikerinnen, die bei ihren Auftritten Dirndl tragen, bei der Vernissage der „Kunstschaffenden des Wittelsbacher Landes“ im Sisi-Schloss Unterwittelsbach.

Die 55-jährige Ingrid Matzka begann bereits im Alter von 13 Jahren, Harfe zu spielen. Sie hatte Unterricht bei der Professorin Ragenhild Kopp-Mues, die am Konservatorium München den Lehrstuhl für Harfe innehatte. „Ich liebe dieses Instrument, weil ich damit alle möglichen Stilrichtungen spielen kann: Volksmusik, irische oder südamerikanische Stücke, aber auch Klassik“, verrät Matzka. Sie unterrichtet Erwachsene, Schüler und Rentner bei der Musikwerkstatt Augsburg.

Ihre Partnerin Manuela Weichenberger, 45 Jahre alt, lernte sie über eine gemeinsame Freundin kennen. Sie spielt Hackbrett, das sie bei Katharina Pemsl in Kissing erlernte, bereits seit ihrem achten Lebensjahr. Unterricht erteilt Manuela Weichenberger bei der Lebenshilfe und der Aichacher Musikschule „Blue Note“. Sie möchte durch musikalische Früherziehung Kleinkindern die Freude am Singen vermitteln und das Interesse für Musik und ein Instrument wecken.

Kontakt zum Duo Movendum ist möglich über die beiden E-Mail-Adressen Ingrid_Matzka@gmx.de oder musikgarten-gallenbach@web.de. Telefonisch ist Ingrid Matzka unter der Nummer 08207/363 oder 0179/2190689 zu erreichen.

