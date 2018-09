25.09.2018

Mit innerem Schweinehund und Rockgitarre

„Schneider lädt durch“ heißt es im Canada. Zu Gast sind Martin Kosch, Bewie Bauer und Sara Brandhuber

Aichach-Obermauerbach „Schneider lädt durch ...“ heißt es wieder am Samstag, 29. September, ab 20.15 Uhr im Canada im Obermauerbach (Stadt Aichach). Moderator, Veranstalter und Kabarettist Markus Schneider empfängt in seiner Comedy-Mixed-Show diesmal als Gäste Martin Kosch aus Österreich, Martin Bewie Bauer aus München und Sara Brandhuber aus Langenpreising. Einlass ist ab 19 Uhr.

Martin Kosch, der Grazer „Wuchtelkaiser“ und zweifache Staatsmeister der Comedy-Zauberei, beleuchtet den größten Feind des Menschen: den inneren Schweinehund. Er ernährt sich von faulen Ausreden, leckeren Kalorienbomben und sein Lieblingsplatz ist die Couch. Und dann gibt es noch seinen Gegenspieler: das Leistungsschwein. Kosch spricht über die richtige SLWLB – die richtige Schweinehund-Leistungsschwein-Working-Life-Balance. Und er gibt zahlreiche Tipps, die dem Schweinhund gar nicht gefallen werden.

Martin Bewie Bauer tritt seit über sechs Jahren zusammen mit Christoph Stelzner als „Stelzner & Bauer“ mit einer sächsisch-bayerischen Satireshow auf. Jetzt ist er auch solo unterwegs. Sein aktuelles Programm heißt „Host mi, Hipster!“ Ein Leben ohne E-Gitarre sei möglich, aber definitiv sinnlos, meint zumindest Bewie Bauer. Egal ob beim Zahnarzt mit Metzgermeisterzertifikat oder im Streichelzoo mit Hasenkostüm – die Rockgitarre begleitet Bewie Bauer in allen Lebenslagen. Über Sara Brandhuber wird gemunkelt, dass sie ihre ersten Worte nicht gesprochen, sondern gesungen hat. Als heimatverliebte Niederbayerin im oberbayerischen Zwangsexil in Langenpreising widmet sie sich leidenschaftlich der bayerischen Liedermacherei – ehrlich und humorvoll ironisch. Das selbst ernannte „Spaßbatzerl“ serviert dem Publikum ihre ganz eigene „brandhuabarische“ Lebensphilosophie, mal bluesig, mal poppig, mal ganz traditionell und dabei ist ihr vor allem eines wichtig: dass beide Seiten Gaudi ham. (AN)

Tickets Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, oder im Internet unter www.canada-mauerbach.de.

