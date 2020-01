07.01.2020

Mit lautem Knall ins Neue Jahr

Die Böllerschützen des Schützenvereins Altpaartal Baar begrüßen am Sportplatz lautstark das Jahr 2020

Die Böllerschützen des Schützenvereins Altpaartal Baar begrüßten mit lautem Donnerknall das Jahr 2020. Die Schützen, die sich an der Mittellinie des Sportplatzes in Baar aufgestellt hatten, sah man in der Dunkelheit nicht. Doch beim ersten Salut konnte man in etwa erkennen, wie viele Schützen sich aufgereiht hatten. Acht Böllerschützen unter der Führung des Böllerkommandanten Alfred Schöllhorn begrüßten lautstark das Jahr 2020.

Es ist ein beeindruckendes Bild, wenn eine Feuerlanze aus der Mündung des Böllers in Richtung Himmel schießt. Dann folgt ein lauter Knall, der in der Stille der Nacht besonders gut zu hören ist. Beides kann man beim „normalen“ Böllerschießen nicht so deutlich erkennen.

Während beim Salut alle acht Böller gleichzeitig abgefeuert werden, schießt einer nach dem anderen beim darauffolgenden langsamen Reihenfeuer. Hier konnte man erstmals mitzählen, dass es acht Schützen waren. Beim Doppelschlag treten immer zwei Schützen einen Schritt nach vorn und feuern ihren Böller nacheinander mit einer Verzögerung von etwa drei Sekunden ab, bevor sie wieder in die Reihe zurücktreten. Bevor sich die Schützen mit einem Salut in die Pause verabschiedeten, folgte noch ein schnelles Reihenfeuer, bei dem es Schlag auf Schlag ging.

Die kurze Pause nutzen die Schützen, um sich aufzuwärmen und sich auf den zweiten Durchgang vorzubereiten. Dieser begann wiederum mit einem Salut. Es folgte ein gegenläufiges Reihenfeuer, bei dem es jeweils einmal rechts und einmal links krachte, bis sich die Schützen in der Mitte trafen.

Zum Abschluss des Neujahrsanschießens wurden die einzelnen Schützen vorgestellt. Dabei zeigten sie ihren jeweiligen Standort mit einem Schuss aus ihrem Böller an. Die Vorstellung wurde mit viel Applaus bedacht. Die vielen Besucher der Veranstaltung trotzten dem kalten Wetter am Lagerfeuer, das der Schützenverein aufgestellt hatte, oder wärmten sich mit Glühwein oder alkoholfreien Punsch. Einem kleinen Imbiss zum Feierabend waren viele Besucher nicht abgeneigt, sodass es am Schluss hieß „Leider ausverkauft“. (AN)