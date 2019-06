vor 10 Min.

Mit vielen anderen durchs Holzland wandern

Viele Wanderer werden am Wochenende zur 50. Waldwanderung in Ruppertszell erwartet. Die Wanderfreunde Ruppertszell sind bei der Organisation von Wanderveranstaltungen „alte Hasen“.

Ruppertszeller richten zweitägige Veranstaltung zum 50. Mal aus. Verein im heutigen Schiltberger Ortsteil wurde vor 51 Jahren gegründet. Rund 1000 Wanderer aus der Region werden am kommenden Wochenende erwartet

Von Xaver Ostermayr

Die Wanderfreunde Ruppertszell (Gemeinde Schiltberg) können heuer ein Jubiläum feiern: Am Samstag, 15. Juni, und Sonntag, 16. Juni, findet die 50. Waldwanderung im Holzland statt. Der Verein zählt zu den Aktivposten im Holzländer Dorfleben. Vorsitzender Siegfried Märtl und sein Stellvertreter Johann Polzmacher üben ihr Amt seit nunmehr 36 Jahren aus. Neben Inchenhofen, Aindling und Mühlhausen (Gemeinde Affng) sind die Ruppertszeller einer von vier Wandervereinen im Landkreis.

Als bei den Wanderfreunden die Gründungsversammlung über die Bühne ging, glaubte wohl niemand, dass der Verein nach nahezu 51 Jahren noch in voller Blüte stehen würde. Ende 1968 hob man in der damaligen Gastwirtschaft Schreier den Wanderverein aus der Taufe. Jakob Strobl wurde zum Vorsitzenden und Josef Kreitmair zu seinem Stellvertreter gewählt.

Als Vorsitzende folgten die beiden heutigen Ehrenmitglieder Josef Kreitmair und Peter Daurer sowie Siegfried Märtl. 106 Mitglieder zählt der Verein. Sie kommen nicht nur aus der ehemals selbstständigen Gemeinde Ruppertszell mit rund 310 Einwohnern. Einige Mitglieder wohnen beispielsweise in Schiltberg, Oberbernbach, Rehling, Tegernbach bei Pfaffenhofen oder Vohburg an der Donau.

Anfang der 1970er-Jahre erbauten viele freiwillige Helfer während unzähliger Stunden in mühsamer Handarbeit mit Pickel und Schaufel einen rund sechs Kilometer langen Pfad durch die hügelige Waldlandschaft. Jakob Strobl und Josef Furtmair waren die Initiatoren. Nahe der Kirche findet sich der Einstieg in den Wanderweg. Er schlängelt sich an den Hügeln entlang in Richtung des Weilers Birglbach, durchstreift den Steinbergwald und führt über die Einöde Thalhof zurück.

Viele Wanderer finden Jahr für Jahr den Weg ins Holzland und sind stets begeistert ob der Route und der Organisation. Um die 1000 Wanderer kommen jährlich an den beiden Wandertagen. Mit dieser Zahl ist der Verein zufrieden, wenngleich vor ein paar Jahrzehnten die Beteiligung ungleich höher war. „Da hatten wir schon mal 8000 Wanderer“, so Peter Daurer.

Rund 50 Helfer sind an den Wandertagen im Einsatz, davon einige seit Jahrzehnten. Für viele Mitglieder der Wanderfreunde ist es eine Selbstverständlichkeit, kräftig mit anzupacken.

Ob auf der Strecke, in der Küche oder „hinter der Bühne“. Auch die jungen Leute sind eifrig dabei. „Es geht nur miteinander. Ein Verein funktioniert wie ein Uhrwerk“, so Märtls Credo. Auch Schiltbergs Bürgermeister Josef Schreier ist vom Verein begeistert: „Der Wanderverein ist einer der aktivsten Vereine bei uns in der Gemeinde Schiltberg.“

Die Wanderfreunde wandern allerdings nicht nur Jahr für Jahr bei rund 30 Wanderveranstaltungen in der näheren und weiteren Umgebung. Jährlich steht auch ein Ramadama um Ruppertszell, Metzenried und Kemnat im Terminkalender der Wanderer. „Das machen wir gerne“, sagt Vorsitzender Siegfried Märtl.

Jede Menge Inventar haben sich die Wanderfreunde zugelegt, das im Ruppertszeller Vereinsheim untergebracht ist: vom Zelt, über Tischgarnituren bis hin zum Geschirr. Vereine, Organisationen oder auch Privatpersonen profitieren davon. Denn Veranstaltungen wie zum Beispiel das Pfarrfest wären andernfalls kaum zu stemmen. Jährlich lädt der Verein seine Helfer zu einem Mittagessen ein. Nachdem derzeit ein Küchen- und Spülraumanbau an das Vereinsheim erfolgt, findet diese Zusammenkunft heuer zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Die Startzeiten für die Strecken von sechs und zehn Kilometern sind an beiden Tagen (15. und 16. Juni) von 6 bis 12 Uhr ab dem Vereinsheim.

