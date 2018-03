vor 24 Min.

Mitglieder bestätigen GGG-Vorstand

Bei der Griesbacher Grillgemeinschaft im Aichacher Stadtteil herrscht Harmonie nicht nur bei der Wahl

Mit ihrer Führung sind die Mitglieder der Griesbacher Grillgemeinschaft (GGG) offensichtlich zufrieden. Das zeigten die Neuwahlen im Zuge der Generalversammlung: Sämtliche Amtsinhaber erhielten ein einstimmiges Votum.

43 anwesende Mitglieder stimmten über die Ämter ab. Das Amt des Vorsitzenden übt laut einer Pressemitteilung weiterhin Franz Schramm aus, der diese Position bereits seit 37 Jahre innehat. Stellvertreter bleibt wie seit zehn Jahren Günter Geng. Kassier ist nach wie vor Ferdinand Bauch, sein Vertreter ist Martin Heinrich. Axel Küpfer übt weiter das Amt des Schriftführers aus. Wolfgang Hackenberg steht ihm als Zweiter Schriftführer zur Seite. Als Ausschussmitglieder wurden Josef Jung, Stefan Wagner und Werner Loschko bestätigt. Außerdem wurden zwei weitere Ausschussmitglieder bestimmt. Jakob Wünsch und Markus Brandl wurden einstimmig in dieses Amt gewählt.

Zuvor hatte Schriftführer Axel Küpfer auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt Von einem kleinen Einnahmenüberschuss berichtete Kassier Ferdinand Bauch. Vorsitzender Franz Schramm freute sich, dass mehr als 60 Prozent der Vereinsmitglieder zur Generalversammlung erschienen waren. Trotz der Bestätigung aller Amtsinhaber blickte er nach vorne und forderte die jüngeren Mitglieder schon jetzt auf, sich in der Zukunft für ein Amt im Verein zur Verfügung zu stellen, damit die Grillgemeinschaft noch viele weitere Jahre bestehen könne.

Zum Abschluss wies Franz Schramm auf den Beginn der neuen Grill-Saison hin, die in diesem Jahr am 1. Mai mit dem Aufstellen eines neuen Maibaumes und der anschließenden Feier am Bolzplatz in Untergriesbach beginnt. (AN)