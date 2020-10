22.10.2020

Mitglieder sind sauer: Aichacher Kammerchor St. Sebastian wird aufgelöst

Der Aichacher Kammerchor St. Sebastian hat bei der Neuausrichtung der Kirchenmusik in Aichach keinen Platz mehr.

Nach dem Weggang von Kirchenmusiker Alois Kammerl sieht Stadtpfarrer Herbert Gugler keinen Platz mehr unter dem Dach der Pfarrei. Der Chor ist enttäuscht.

Von Gerlinde Drexler

Mit dem Weggang von Kirchenmusiker Alois Kammerl Anfang September gibt es jetzt auch eine Neuausrichtung der Kirchenmusik in Aichach. Nach wie vor sollen in der Stadtpfarrkirche klassische Messen gesungen werden. Allerdings nicht mehr vom Kammerchor St. Sebastian. Stadtpfarrer Herbert Gugler bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass er nach über 30 Jahren aufgelöst wird.

Der Chor prägte über drei Jahrzehnte hinweg die Kirchenmusik bei Gottesdiensten in Aichach und begeisterte speziell bei Konzerten und mit Auftritten bei der „Langen Nacht der Kirchenmusik“ das Publikum. Ingrid Plomer, Nachfolgerin von Kammerl, wollte zur Auflösung gegenüber unserer Redaktion nichts sagen.

Förderverein spricht von einem großen Verlust

Karl Moser, Vorsitzender des Fördervereins Kirchenmusik im Wittelsbacher Land, spricht von einem großen Verlust für die Pfarrei und die Stadt Aichach. Der Verein steht hinter dem Chor mit den rund 30 Mitgliedern und unterstützt dessen Konzerte organisatorisch und finanziell. Er, aber natürlich besonders die Chormitglieder, seien „traurig, enttäuscht und verärgert“. Gugler habe ihm und dem stellvertretenden Vorsitzenden Nikolaus Thoma, seine Haltung zum Kammerchor vor Kurzem in einem Gespräch mitgeteilt.

Moser kann sie nicht verstehen: Rund drei Jahrzehnte habe der Chor St. Sebastian für ein weit über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes hohes künstlerisches Niveau der Kirchenmusik gesorgt und die Pfarrei unterstützt. Noch unklar ist, ob der Förderverein weiter besteht oder aufgelöst wird. Laut Moser gibt es beim Chor selbst Überlegungen, unter einem anderen Dach weiter zusammen zu bleiben und zu singen.

Unter dem Dach der Pfarrei ist laut Herbert Gugler kein Platz mehr. In seiner schriftlichen Stellungnahme schreibt der Stadtpfarrer: „Mit dem Weggang von Herrn Kammerl ergab sich - wie es übrigens bei jedem Weggang eines Kirchenmusikers aus einer Gemeinde der Fall ist - die Chance einer Neuausrichtung der Kirchenmusik in Aichach.“ Es würden auch in Zukunft klassische Messen gesungen werden, genauso wie Jugendbands, der Gospelchor und der neu geschaffene Kinderchor die Messen musikalisch begleiten würden.

Alois Kammerl war 30 Jahre Kirchenmusiker und Organist der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt und hat die Pfarrei in Richtung Pfaffenhofen verlassen. Bild: Manuela Rieger (Archiv)

Weiter schreibt Gugler: „Kirchenmusik, egal ob aus dem Barock, der Klassik, der Moderne, egal ob Kinderlieder, neues geistliches Liedgut oder Gospel, hat im kirchlichen Leben kein Eigenleben und keine Rechtfertigung in sich. Sie erfüllt nur dann ihren tieferen Sinn, wenn sie sich als Dienerin in der Liturgie, der Verkündigung und der Pastoral begreift. Ein Eigenleben der Kirchenmusik hat unsere Kirche noch nie vorgesehen. Anders ausgedrückt: Die Gestaltung der Kirchenmusik in Aichach wird im Einklang mit dem Stadtpfarrer - und das bin derzeit nun einmal ich - erfolgen.“ Er habe keinen Zweifel daran, dass Ingrid Plomer, die Nachfolgerin von Kammerl, dies genauso sehe.

20 neue Sänger für den Gospelchor

20 neue Sängerinnen und Sänger haben sich für den Gospelchor gemeldet, acht Jugendliche bei der Jugendband und 15 Kinder im Kinderchor Chorino. Allein dies zeige doch, dass der Wunsch nach musikalischem Engagement in diesen Bereichen vorhanden, bislang aber nie so richtig gehoben worden sei, so der Stadtpfarrer. Er schreibt: „Auch die Chorgemeinschaft geht unseren Weg mit.“

Chorleiterin Plomer sei keine beliebige Musikerin, betont Gugler in seiner Stellungnahme. „Sie legt sehr viel Wert auf eine sehr hohe Qualität.“ Dies sei beim Gottesdienst am Kirchweihsonntag von der Gemeinde mit großem Applaus gewürdigt worden.

Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler betont, dass die Kirchenmusik eine Dienerin in der Liturgie sein sollte. Bild: Gerlinde Drexler (Archiv)

Der Kammerchor habe immer eine gewisse Sonderrolle gehabt, so der Stadtpfarrer. „Er war immer vom Verein Kirchenmusik im Wittelsbacher Land gesponsert worden, der kein kirchlicher Verein ist.“ Das Bindeglied war Kammerl.

Ob die Sängerinnen und Sänger des Kammerchores in Zukunft bei einer neuen kirchlichen Ein- und Zuordnung außerhalb des Vereins in den Chören der Pfarrei mitsingen werden, kann Gugler heute noch nicht sagen. Er meint dazu: „Es wird dabei auf die Zusammenarbeit mit Frau Plomer ankommen und ob die Verantwortlichen bereit sind, die kirchenmusikalische Neuausrichtung mitzugehen und den dafür verantwortlichen und zuständigen Personen die entsprechende Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen, wie sie sie in der Vergangenheit Herrn Kammerl gegenüber erbracht haben. Ich hoffe, dass dies möglich sein wird.“

Der Stadtpfarrer betont: „Die Kirchenmusik unterliegt dem Sendungsauftrag der Kirche. Die Kirche ist nicht Dienerin irgendwelcher Musikvorlieben.“

Karl Moser, Vorsitzender des Fördervereins, hofft übrigens noch auf ein Umdenken beim Stadtpfarrer. Er habe das noch nicht ganz aufgegeben und bleibe gesprächsbereit.

