24.04.2018

Mitsing-Feeling und Wohlfühl-Atmosphäre

Django 3000 rockt beim Auftritt im Canada in Obermauerbach die Bühne. Was die Musiker dabei aus ihrem „Zauberkoffer“ holen

Von Manfred Zeiselmair

Django 3000, der Name steht für bayerischen Balkan-Beat und Gipsy-Sound, in Anspielung auf den legendären Jazzgitarristen Django Reinhardt und dessen Musikrichtung. Zwei aufeinanderfolgende Unplugged-Konzerte der Chiemgauer Band verwandelten den jeweils ausverkauften Canada-Ballroom in Aichach-Obermauerbach in ein Wohnzimmer mit Wohlfühl-Atmosphäre.

Viermal stand Django 3000 bereits beim Canada auf der Bühne. Diesmal kommen die Musiker zum zweiten Mal unplugged, also ohne jegliche Verstärkung, daher. Das einzige Mikrofon beansprucht Sänger und Gitarrist Kamil Müller, bei dem allein sein Vorname und das leidenschaftliche Temperament für seine slowakischen Wurzeln sprechen. Er sorgt mit Gitarre und charismatischer Reibeisenstimme in akzentfreiem Chiemgau-Bayerisch für die ersten Akzente des unterhaltsamen Abends.

Sein kongenialer Partner Florian Rupert Starflinger ist ein Meister an der Geige. Mal zupft er deren Saiten wie eine Gitarre, mal streicht er sie sanft und voller Gefühl. Meistens aber flitzt sein Bogen in einer unglaublichen Geschwindigkeit darüber und lockt dabei wilde, zitternde und treibende Töne hervor.

Komplettiert wird das schräge Bartträger-Trio von Schlagzeuger Jan Philipp Wiesmann, der mit Besen und Sticks allzeit für den richtigen Drive sorgt. Bei ihren Unplugged-Konzerten werden die drei begleitet von zwei blutjungen, aber schon sehr professionellen Konzertmusikern, über die Starflinger witzelt: „Da nehma mia unsere Zivis mit!“ Gemeint sind Max Schaller am Keyboard und Korbinian Kugler am Kontrabass, die sich prächtig einfügen, als ob sie nie in einer anderen Band gespielt hätten.

Auf Augenhöhe mit ihrem Publikum, je enger, desto lieber, ohne störendes Podium, so fühlen sie sich wohl: Django 3000, die „bayerischen Zigeuner“, wie sie – politisch unkorrekt – oft genannt werden, geben auch ohne große Verstärker kräftig Gas. In ihren Gypsy-betonten Stücken sind Rock, Pop, Jazz, Swing, Polka und sogar Klezmerklänge herauszuhören. Damit verbreiten sie gute Laune und stecken zum Mitklatschen, Schnipsen und Wippen an. Ihre gut verständlichen bayerischen Texte erzählen von Freiheit und Abenteuer – und nicht zuletzt von bezaubernden Frauen.

Schon zu Beginn animiert ihre Kulthymne „Heidi“ (ZDF-Titelmelodie „Garmisch-Cops“) zum Mitsingen. Lagerfeuer-Stimmung kommt auf bei „Tanz ums Feier“. Mozartklänge stimmt Geiger Starflinger gar bei „Gib ma Flügl“ an. Und beim spanischen „Paco“ bildet der gesamte Saal einen lautstarken andalusischen Flamenco-Chor. Nachdenklich wird’s bei „Heid hab i ma mei Lem versaut“, beswingt bei „Wenn i geh“. Auf ein breiteres Rock-Pop-Publikum zugeschnitten ist „Herz wia a Messa“, das neben vier weiteren Songs auch auf der Unplugged-CD zu hören ist, die Canada-Wirt Rainer Knauer als überraschendes Gastgeschenk der Band beim Eintritt an die Besucher verteilt hat.

Zwischen den Titeln erzählt Kamil Müller immer wieder lustige Anekdoten von den zahlreichen Auslandsauftritten der Band, unter anderem von einem Jazz-Musiker in Wien und seiner Frage: „Wia hoaßt’s Ihr? Django 3000? Des klingt wia a Küchenmaschin!“

Auf Tuchfühlung in der ersten Reihe sitzt Kathrin Braun aus Aindling mit ihrem Ehemann Horst. Sie kennt alle Texte ihrer Lieblingsband auswendig und singt jedes Lied mit. Ihr erstes Django-3000-Konzert erlebte sie 2013 im Augsburger Spectrum. Seitdem besucht sie fast jeden Auftritt in der Region. „Das ist heute mein 40. Konzert. Und ich bin immer noch aufgeregt wie beim ersten Mal“, gesteht sie in der Pause.

Mit „Heid hamma wuid und laut“ geht’s in die zweite Hälfte. Zum Ende hin geben die wuidn Chiemgauer nur noch Vollgas und packen schließlich einen großen Zugabenblock obendrauf. Ganz am Schluss gibt’s von Django 3000 eine besondere Dreingabe: Aus ihrem „Zauberkoffer“ packen sie nach dem Konzert ein speziell für sie gebrautes Biermixgetränk aus: „Djankie“, eine Mischung aus dunklem bayerischem Bier und schwäbischem Whiskey. Jeder Besucher darf zum Abschied kosten. Naja, über Biergeschmack lässt sich bekanntlich streiten. Beim Musikgeschmack waren sich alle einig und ein Konzertbesucher brachte es auf den Punkt: „Sacklzement, war des guad!“