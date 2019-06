00:32 Uhr

Mitsingen für den guten Zweck

Die Mitwirkenden beim Bayerischen Abend in Kühbach: Zwischen den Oberkrainern und ihrer Sängerin Andrea Zlatnar steht daneben der Initiator des Abends Uli Städele aus Gachenbach und Hochzeitslader Jakob Paula aus Eiselsried bei Pöttmes (Fünfter von links). Foto: Josef Mörtl

Rund 500 Besucher kommen zum ersten Bayerischen Abend im Kühbacher Festzelt. Benefizveranstaltung dauert vier Stunden und wird zum Erfolg, weil fast jeder Gast Musik kennt

Von Josef Mörtl

Das war ein toller Ausklang des 33. Kühbacher Brauereifestes. Baron Umberto Freiherr von Beck-Peccoz und der Gachenbacher Vollblutmusiker Uli Städele wagten ein Experiment – und es ist aufgegangen. Sie hatten die Idee für einen Bayerischen Abend als Benefiz-Veranstaltung am Sonntag zum Ausklang des Festes. Der gesamte Erlös soll karitativen Zwecken in der näheren Umgehung zugehen.

Drei Tage unter Volldampf seit Christi Himmelfahrt lagen hinter den Kühbachern, und der Vorverkauf der Karten lief mehr als schleppend. Dabei war die Veranstaltung für einen guten Zweck. Dazu kam noch die ganz schlimme Nachricht wenige Tage vor der Aufführung, dass Gertrud Murner alias Emma von der Ilmbruck aus Hilgertshausen (Kreis Dachau), die eigentlich mitwirken sollte, völlig überraschend verstorben ist. In ihrem Namen waren der Ehemann und Sohn Stefan zum Abend nach Kühbach gekommen. Sie meinten, die Mutter würde das so wollen.

Initiator Uli Städele, der zusammen mit dem Kühbacher Baron für die Veranstaltung verantwortlich zeichnete, musste auf die Schnelle Ersatz finden. Da sich Musikanten untereinander natürlich gut kennen, rief er den bekannten Hochzeitslader Jackl Paula aus Eiselsried (Markt Pöttmes) an, ob der einspringen könnte. Der Jackl kam nach Kühbach, und er machte seine Sache mit seinen lustigen Gstanzln mehr als gut.

Obwohl draußen Badewetter war, kamen weit über 500 Besucher, wieder festlich gekleidet, ins große Bierzelt. Sie scharten sich vorne um die Bühne, über der eine große Leinwand die Interpreten zeigte. Für die Bewirtung sorgte wieder die große Mannschaft des TSV Kühbach. Es war ein Abend zum Mitsingen, Mitschunkeln, zum Tanzen und zum Essen und Trinken. Die Gäste kamen aus der ganzen Region und sogar weiter angereist bis aus Kaufbeuren. Die von den Interpreten gespielten Lieder kannte fast jeder im Zelt und so kam schnell gute Stimmung auf. Und es wagten sich schon bald die ersten Tanzpaare auf die Bühne. Der Paula Jakl, die Drei Scheinheiligen und „De Hoglbuachan und oana mere“ gaben alle ihr Bestes.

Viele Gäste warteten auf den Auftritt der „Jungen Original Oberkrainer“ aus Slowenien. Die Truppe in ihrer Landestracht und mit Sängerin Andrea Zlatnar spielte sich im Nu in die Herzen der begeisterten Besucher. Der 16-jährige Sandro Knoll war mit seinem Opa, beide in Tracht, nach Kühbach gekommen. Der junge Musiker hatte seine Steirische mitgebracht. Er fragte einfach nach, ob er vielleicht auch mitwirken könne und schon stand er auf der Bühne. Wie wenn er schon immer mit den Drei Scheinheiligen und den anderen Musikern zusammenspielen würde, zeigte er sein Können auf der diatonischen Harmonika mit Knopf-Tastatur. Nach rund vier Stunden standen alle Mitwirkenden auf der Bühne und gaben ein berauschendes Finale.

Themen Folgen