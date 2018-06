vor 41 Min.

Mittelschüler starten mit Prüfungen

204 Neuntklässler wollen den „Quali“

Von Ulrike Eicher

Nach den Gymnasiasten und den Realschülern wird es jetzt auch für die Mittelschüler ernst: Am Montag starten sie in die zentralen schriftlichen Prüfungen zum qualifizierenden Abschluss. Los geht’s mit Englisch, gefolgt von Deutsch am Dienstag, Mathe am Mittwoch und den Fächern Physik/Chemie/Biologie (PCB) oder Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE) am Donnerstag. 204 Neuntklässler stellen sich im nördlichen Landkreis der Herausforderung: 60 an der Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach, 49 an der Mittelschule am Lechrain in Aindling, 38 in Pöttmes, 23 in Kühbach, 22 in Sielenbach und zwölf an der Mittelschule Hollenbach.

Den Anfang haben die Neuntklässler schon gemacht – mit den Projektprüfungen zum „Quali“. Die Schüler wurden dabei im Fach Arbeit/Wirtschaft/Technik und in ihrem jeweiligen berufsorientierenden Zweig geprüft – Soziales, Wirtschaft oder Technik. Sie bekamen zum Beispiel ein Szenario geschildert und mussten spezifische Aufgaben erfüllen, schildert Brigitte Beck, Schulleiterin in Aindling. Auch Prüfungen in einigen praktischen Fächern, die schulintern gestellt werden, liefen schon. Nun folgen die zentralen schriftlichen Prüfungen. Verpflichtend für alle sind Deutsch und Mathe. Zwischen Englisch, PCB oder GSE können sich die Schüler entscheiden. Wählen sie PCB oder GSE, dann haben sie immer noch die Möglichkeit, in Englisch eine zusätzliche Einzelprüfung abzulegen.

Übrigens schreiben nicht nur Mittelschüler den qualifizierenden Abschluss – immer wieder nehmen externe Schüler an den Prüfungen teil. In Pöttmes etwa stellen sich auch Schüler der Wirtschaftsschule den Tests. Und in Kühbach sind heuer ein Realschüler und ein Gymnasiast mit dabei – eine Quote, die jedes Jahr ähnlich sei, sagt Schulleiterin Manuela Grün. Diese Schüler wollen sich absichern, falls es später mal Probleme gibt, erklärt Grün – den qualifizierenden Abschluss erhalten auch sie nicht automatisch nach der neunten Klasse. (uj)

