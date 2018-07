17:00 Uhr

Mittelschule Aichach: Neuer Lebensabschnitt für 78 Schüler

Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach verabschiedet sechs Abschlussklassen. Als Schulbeste werden Luca Hörmann und Süheyla Karaca besonders geehrt.

Für 78 Schüler der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach beginnt nun ein aufregender neuer Lebensabschnitt: Sechs Abschlussklassen hat die Schule jetzt verabschiedet. „Was soll ich auf meiner Abschlussfeier denn anziehen?“ Diese Frage beantwortete Schulrätin Claudia Genswürger ihren ehemaligen Schülern mit den Worten: „Kleide dich so, dass es dem Anlass entspricht. Es ist deine Abschlussfeier und damit ein besonderer Tag.“ Auch die Schüler wussten um diesen besonderen Abend und kamen in festlicher Kleidung, um in einem unterhaltsamen Rahmen gemeinsam mit ihren Familien ihren Abschluss zu feiern.

Durch das Programm führte souverän und sehr herzlich die Schulsprecherin Franziska Wolf. Musikalisch stimmungsvoll und gekonnt eingerahmt wurde die Feier von Katharina Kügle am Flügel und der Schulband mit Rebeca Quaresma Rabelo an der Gitarre und Ayca Yigit (Gesang).

Die Abschlussrede von Rektor Franz Negele schickte Schüler und Eltern auf eine Reise vom Ankommen der Kinder auf der Welt über die ersten Schritte und Wörter, die fast schmerzliche Abnabelung von den Eltern in der Kindergartenzeit und schließlich den Eintritt in die Grundschule. Alles Schritte, die für die Eltern von großer Bedeutung gewesen seien, die die Schüler selber jedoch noch eher unbewusst und passiv erlebt hätten, so Negele. Mit dem Älterwerden hätten die Jugendlichen jedoch gelernt, ihr Leben aktiv zu gestalten und Verantwortung für sich zu übernehmen. Und so endete die Rede mit dem zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Die Schüler seien nun bereit für eine aktive und verantwortungsvolle Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Grundvoraussetzung dafür sei allerdings eine ungebrochene Neugier auf Neues.

Verantwortung übernehmen

Diese Gedanken griff auch Elternbeiratsvorsitzende Sabine Dhillon in ihrer kurzen Ansprache auf. Besondere Anerkennung wird den Abschlussschülern jährlich durch die freundlichen und schülernahen Worte von Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann zuteil. Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu sein – dass sie das können, zeigten die Schüler bei der Gestaltung „ihres“ besonderen Abends. Das Publikum wurde überrascht mit sehr witzigen, aber auch informativen Beiträgen. So begannen die Klassen 9a und 9b mit ihrer lustigen Verfilmung von „Romeo und Julia“, sehr frei nach Shakespeare. Im Anschluss daran folgten Präsentationen der Übertrittsklasse, der Praxisklasse und der beiden zehnten Klassen. Sie gaben Einblicke in ein abwechslungsreiches Schulleben, über Wandertage, Betriebspraktika, Ausflüge, Projekte und Feiern.

Höhepunkt des Abends war die Zeugnisübergabe. Die Klassenlehrer und die Schulleitung überreichten mit persönlichen Worten ihren Schülern die Zeugnisse. Bei den 10. Klassen erreichten von 32 Teilnehmern alle erfolgreich den Mittleren Bildungsabschluss. Von den neun teilnehmenden Schülern der Praxisklasse bestanden heuer sieben Schüler die Abschlussprüfung. Erstmals nahmen drei Schüler der Übergangsklasse an der Abschlussprüfung teil und schafften den erfolgreichen Mittelschulabschluss.

Bei den neunten Klassen haben 41 von 56 Schülern das Zeugnis über den Qualifizierenden Mittelschulabschluss (QA) erhalten, in den Regelklassen waren es 22 von 28 Schülern. Alle Externen, die sich an der Mittelschule zu der QA-Prüfung gemeldet haben, waren erfolgreich. Erfreulich ist die Statistik über die Ausbildungssituation der Absolventen. Von den 78 Abschlussschülern haben 50 eine feste Lehrstelle, 25 besuchen weiterhin Schulen wie beispielsweise den M-Zug, die Fachoberschule oder Berufsfachschulen. Lediglich drei Schüler gehen in eine berufsvorbereitende Maßnahme.

Besonders geehrt wurden die Jahrgangsbesten der jeweiligen Klassenstufe. Sie erhielten von der Schule Geschenkgutscheine. Außerdem wurde das besondere Engagement einzelner Mädchen und Jungen (AG Mobbing, AG Gastronomie, AG Babysitting) mit kleinen Geschenken belohnt. Die Klassen- und Schulbesten sind:

l in der Klasse 9a Luca Hörmann; mit einem Schnitt von 2,0 ist er auch Schulbester.

l in der Klasse 9b Angelina Seebach mit einem Schnitt von 2,0.

l in der Klasse 9dP Tamara Gastl mit einem Schnitt von 2,5.

l in der Klasse 8eÜ Jamal Idriz mit einem Schnitt von 2,75.

l in der Klasse 10aM Süheyla Karaca, mit einem Schnitt von 1,89 auch Schulbeste.

l in der Klasse 10bM Aurora Shala mit einem Schnitt von 2,0. (AN)

