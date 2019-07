vor 45 Min.

Mittler zwischen den Kulturen

Landkreis sucht weitere Freiwillige, die Neuzugewanderten helfen, Fuß zu fassen

Ehrenamtliche Sprach- und Kulturmittler sucht die Freiwilligenagentur im Landkreis. Dafür geeignet sind Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch Einheimische mit fundierten Fremdsprachenkenntnissen. Das Projekt ist im vergangenen Jahr angelaufen. Die ersten Freiwilligen sind laut Mitteilung bereits erfolgreich mit ihrem ehrenamtlichen Engagement gestartet. Weil der Bedarf groß ist, sucht die Freiwilligenagentur weitere Sprach- und Kulturmittler.

Diese Mittler begleiten Neuzugewanderte zu Terminen und helfen ihnen, sich besser zurechtzufinden. Ziel ist es laut Mitteilung, respektvoll, kultursensibel und neutral zu übersetzen und dadurch Verständigung und Verständnis auf beiden Seiten zu schaffen. Die Freiwilligen können in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen; in städtischen Einrichtungen ebenso wie in Behörden, Beratungsstellen, Schulen oder im Gesundheitswesen.

Die neue Projektleiterin Katharina Blazejewski hebt die interkulturelle Verständigung hervor und betont: „Aus diesem Grund möchten wir besonders Personen mit Flucht- oder Migrationserfahrung für das Projekt begeistern und gewinnen.“ Seit Juni unterstützt die 33-Jährige die Freiwilligenagentur als pädagogische Mitarbeiterin. Zuvor war Blazejewski im Bereich der Ehrenamtskoordination sowie als Integrationslotsin tätig.

Im vergangenen Jahr haben 14 Sprach- und Kulturmittler ihr Zertifikat erworben und sind seither im Einsatz. Trotzdem kann der Bedarf nicht immer abgedeckt werden. Dies liegt zum einen daran, dass viele der Ehrenamtlichen mit Fluchthintergrund erfolgreich den Sprung ins Berufsleben geschafft haben und somit zeitlich stark eingeschränkt sind. Zum anderen steigt auch der Bedarf im Bereich der EU-Migration. Der 2018 veröffentlichte Integrationsbericht zeigt, dass im Wittelsbacher Land etwa 80 Prozent aller Neuzugewanderten aus der EU aus Ost- oder Südosteuropa stammen. „Somit steigt auch die Nachfrage bei Sprachen wie zum Beispiel Rumänisch, Polnisch oder Bulgarisch“, so die Projektleiterin. Gefragt sind weiterhin aber auch Sprachen wie Französisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Dari, Paschtu oder Tigrinya.

Interessierte erhalten nach einer zweitägigen Schulung das Abschlusszertifikat „Sprach- und Kulturmittler“. Die Qualifizierung gliedert sich in zwei Ausbildungsmo-dule an zwei Samstagen mit jeweils sechs Unterrichtseinheiten. Themenschwerpunkte sind unter anderem Dolmetsch-Technik und Rollenverständnis, Schweigepflicht, Datenschutz, Anwendungsbereiche, Einsatzgebiete und Abläufe. Darüber hinaus erhalten die Freiwilligen Supervision und fachliche Weiterbildung. Die ehrenamtlichen Mittler legen selbst fest, zu welchen Zeiten und an welchen Tagen sie im Einsatz sind. (AN)

Katharina Blazejewski, katharina.blazejewski@lra-aic-fdb.de oder 08251/92-4889

Themen Folgen