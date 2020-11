vor 19 Min.

Mobilfunk: Telekom und Vodafone rüsten auf

Telekommunikationsunternehmen investieren im Wittelsbacher Land für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Auch das LTE-Netz mit 4G wird ausgebaut.

Für eine bessere Mobilfunkversorgung im Wittelsbacher Land investieren sowohl Vodafone als auch die Telekom. Vodafone hat laut einer Pressemitteilung seine erste 5G-Mobilfunkstation im Landkreis Aichach-Friedberg in Aichach in Betrieb genommen und damit sein 5G-Ausbauprogramm gestartet. 5G ist ein Mobilfunkstandard, der laut Vodafone deutlich höhere Geschwindigkeiten beim mobilen Datenverkehr ermöglicht.

Laut Vodafone ist das mittelfristige Ziel des neuen Infrastrukturprogramms, möglichst die gesamte Bevölkerung in der Region an das 5G-Netz anzuschließen. Beim 5G-Ausbau wird Vodafone zunächst die bereits vorhandenen 37 Mobilfunkstandorte wo es möglich ist mitnutzen. Die Technologie kann im Umfeld von jedem vor Ort genutzt werden, der ein entsprechendes 5G-Endgerät und einen Laufzeitvertrag von Vodafone hat.

Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes baut Vodafone auch sein LTE-Netz (4G) in der Region weiter aus. Bis Mitte 2021 will Vodafone noch zehn weitere LTE-Bauprojekte realisieren. Dabei wird an einer bestehenden Mobilfunkstation in Dasing erstmals LTE-Technologie installiert.

Zusätzliche LTE-Antennen

Zudem will das Unternehmen an neun vorhandenen LTE-Standorten zusätzliche LTE-Antennen anbringen: an drei Standorten in Dasing, an je zwei in Kühbach und Hollenbach sowie in Obergriesbach und Eurasburg. Damit will Vodafone LTE-Funklöcher schließen und die Geschwindigkeiten und Kapazitäten im Versorgungsgebiet dieser Stationen erhöhen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Telekom hat laut Pressemitteilung in den vergangenen neun Monaten bereits drei Standorte mit LTE und fünf mit 5G erweitert. Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunkabdeckung im Landkreis und es stehe insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung, so das Unternehmen. Auch der Empfang in Gebäuden werde besser.

Versorgung entlang der Autobahn und der Bahnlinie

Die Standorte befinden sich in Inchenhofen, Kissing, Mering, Pöttmes, Schiltberg, Eurasburg und Friedberg. Die beiden Letzteren dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn, der Standort in Kissing dient zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke und die Standorte in Mering, Pöttmes und Schiltberg dienen der Versorgung entlang der Bundes- und Landstraße.

Die Telekom betreibt im Landkreis Aichach-Friedberg jetzt 47 Standorte. Bis 2022 sollen weitere acht Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind im selben Zeitraum an 17 Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. Der LTE-Ausbau ist laut Telekom deshalb so wichtig, weil alle LTE-Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden.

Passende 5G-Tarife gibt es laut Telekom schon seit knapp einem Jahr. Es gebe ein breites Angebot an 5G-fähigen Endgeräten. Bestandskunden würden mit ihrem aktuellen LTE-Gerät gleichermaßen von den durch DSS verfügbaren höheren Datenraten profitieren. Nähere Informationen über die Verfügbarkeit von 5G gibt es im Internet. Kunden können sich außerdem kostenlos unter Telefon 0800/3301000, in Telekom-Shops oder bei Fachhändlern beraten lassen. (AZ)

