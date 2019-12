vor 23 Min.

Mobilfunkantenne am Radersdorfer See

Der Gemeinde war es wichtig, mit der Antenne für das Mobilfunknetz der Telekom möglichst weit von jeglicher Wohnbebauung weg zu sein, wie etwa hier bei der Wasserwachtstation am Radersdorfer See.

Die neue Anlage soll das Netz verbessern, aber möglichst weit von jeder Bebauung liegen. Bürgermeister Lotterschmid spricht in seinem Jahresrückblick von einem besonderen Jahr für Kühbach

Von Gerlinde Drexler

Als möglichen Standort für eine neue rund 40 Meter hohe Antenne für das Mobilfunknetz der Telekom will die Gemeinde Kühbach eine Fläche am Radersdorfer See vorschlagen. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag zu.

Eine neue Mobilfunkanlage im Umkreis des Bahnhofes Radersdorf soll das Netz in der Gemeinde Kühbach verbessern. Sie wolle die Kommune bei der Suche nach einem Standort für die neue Antenne mit einbinden, teilte die Telekom in einem Schreiben mit. Lotterschmid zur Alternative, wenn die Gemeinde keine Vorschläge macht: „Dann sucht sich die Telekom selbst ein Grundstück.“ Der Gemeinde war es wichtig, mit der Antenne möglichst weit von jeglicher Bebauung weg zu sein. Lotterschmid nannte als Vorschlag einen Standort neben dem bestehenden Wasserwachthaus am Badesee. Die Flächen in dem Bereich gehören zum Großteil der Gemeinde. Die Entfernung von der Antenne zu den nächsten Wohnhäusern würde etwa 400 Meter betragen, so der Bürgermeister. Der Campingplatz in der Nähe des Sees sei nicht dauerbewohnt.

Der Platz sei günstig, stimmten Engelbert Thumm und Karl-Heinz Kerscher zu. Durch die hohen Bäume sei von der Antenne auch nicht viel zu sehen. Franz Lechner wies darauf hin, dass auf dem Campingplatz einige das ganze Jahr über wohnen würden. Der Gemeinderat stimmte zu, als Standort den Platz am Radersdorfer See vorzuschlagen.

Der Rückblick des Bürgermeisters war auch ein bisschen eine Abschiedsrede. In wenigen Monaten werde er die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger übergeben, sagte Lotterschmid und äußerte einen Wunsch: „Ich wünsche mir, dass die Vorbereitungen zur Wahl fair ablaufen.“

2019 sei für den Markt ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Der Bürgermeister fasste zusammen: Eine der größten Baumaßnahmen, der Bau der über drei Millionen teuren Kinderkrippe wurde abgeschlossen. „Wir sind hier gut aufgestellt.“ Der Bau der neuen Kläranlage sei in trockenen Tüchern. Im kommenden Jahr stehen die Fertigstellung und die Inbetriebnahme an. Die Planungen für das neue Rathaus befinden sich im Genehmigungsverfahren. Lotterschmid geht davon aus, dass im März mit den Erweiterungsarbeiten begonnen werden kann.

Bei der Neugestaltung des Marktplatzes steht die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm an.

Das Fazit des Bürgermeisters: „Wir stehen finanziell auf gesunden Beinen.“ Alle Investitionen könnten aus den vorhandenen Rücklagen finanziert werden. Bei den beiden neuen Baugebieten in Kühbach und Unterbernbach seien die Grundstücke im Besitz des Marktes. „Auch noch die nächsten Generationen werden hier Grundstücke erwerben können.“

Der Bürgermeister war der Meinung: „Das sind traumhafte Voraussetzungen für meinen Nachfolger und den neuen Gemeinderat.“ Er bedankte sich beim aktuellen Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit. „Die gute Entwicklung ist dem Umstand zu verdanken, dass das Gremium immer konstruktiv zusammengearbeitet hat.“

