14.12.2018

Modernes zur Einstimmung auf das Fest

Maria Grabmann, Elisabeth Schadl und Sophia Achter (von links) sangen sich in die Herzen der Zuhörer. Nicht nur Kinder, sondern auch Lehrer engagieren sich musikalisch.

Viele große und kleine Musiker stimmen das Publikum in der Aichacher Realschule gekonnt auf Weihnachten ein. Die Glorreichen, die den Blues für sich entdeckt haben, rocken rund um den Christbaum. Wer sich dahinter verbirgt

Von Manuela Rieger

Eine Schulgemeinschaft lebt von mehr als nur vom täglichen Zusammensein in und rund um die Klassenzimmer. Davon ist der Organisator und Leiter der Musiker von der Aichacher Realschule, Johannes Degendorfer, überzeugt. Dass Musik einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass sich junge und ältere Schüler als Teil des großen Ganzen fühlen und so auch Besonderes leisten, bewiesen die Realschüler bei ihrem diesjährigen Weihnachtskonzert.

Die zahlreichen Konzertbesucher ließen sich von der Laune der jungen Sänger, Bläser, Gitarristen und Schlagwerker anstecken und wippten spätestens bei „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ der Bläserklasse 5a beschwingt mit den Füßen. Auffällig war das „entstaubte“ Programm, in dem großteils Zeitgenössisches gespielt und gesungen wurde. Die Bläser der 5a zeigten unter viel Applaus ihr Können, das die Jungen und Mädchen innerhalb der letzten sechs Wochen einstudiert hatten.

Mit Textsicherheit sang Isabel Elsäßer ein Weihnachtslied in russischer Sprache, und der etwa elfjährige Maxi Seiler wirbelte ein selbst komponiertes Stück auf dem Schlagwerk in den großen Saal. Beide wurden vom Auditorium mit viel Applaus honoriert. Sophia Achter, Marie Grabmann und Elisabeth Schadl meinten: „Es wird scho glei dumpa.“ Der Höhepunkt für die Mädchen und Jungen aus der 6a war sicherlich „Forest Gump“, das intonationssicher von deren Bläsern wiedergegeben wurde. Die Klasse 5e wollte, dass der Winterwind bläst, und mit den Sängern wurde noch das Weihnachtslied „Huron Carol“ gesungen, das den Indianern Kanadas gewidmet ist.

Hinter den Glorreichen versteckt sich eine Lehrerband, die den Blues für sich entdeckte und rund um den Weihnachtbaum rockte. Zusammen mit der Big Band sang Ylva „Only Time“, die Band spielte noch „All I Want for Christmas Is You“. Mit Ylva sang Emil „Baby, It’s Cold Outside“, für den Sänger ein Novum auf der Bühne.

Während es für die Jüngsten einer der ersten Auftritte war, fieberten die Großen von 16 Minutes nach den vorausgehenden Darbietungen ihrem Auftritt entgegen. Die anfängliche Aufregung der Schulband legte sich schnell mit dem Arrangement von Liedern rund um Advent und Weihnachten. Mit den gesungenen Medleys begann der gesamte Saal zu swingen und zu rocken.

Die Zuhörer hätten sicher gerne noch mehr von ihren Kindern gehört. Nicht zu vergessen Anna Huus und Alona Reiber, die mit viel Humor und Sachkenntnis durch das abwechslungsreiche Programm führten. Bei selbst gebackenem Weihnachtsgebäck der Klassen 7, 8 und 9-He und Punsch ließ das Publikum den Abend ausklingen.

