Modernisieren, damit Häuser Energie sparen

Sie alle interessieren sich für das Modernisierungsbündnis im Wittelsbacher Land, denn sie nahmen an der Auftaktveranstaltung im Landratsamt teil.

Um den Energiebedarf von Wohngebäuden zu senken, setzt der Landkreis auf Unterstützung der Bundesstiftung Umwelt

Von Johann Eibl

Wie lässt sich Energie einsparen? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Nicht fehlen darf dabei der Blick auf die Wohngebäude, speziell die Ein- und Zweifamilienhäuser, die energetisch auf Vordermann gebracht werden sollten. Dazu wurde das Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land gegründet. Zur Auftaktveranstaltung im Aichacher Landratsamt begrüßte Landrat Klaus Metzger 40 Bürger, darunter eine Reihe von Bürgermeistern, weitere Kommunalpolitiker und Vertreter verschiedener Organisatoren. „Es gibt hohen Bedarf, dass wir mit neuem Schwung in dieses Thema reinkommen“, erklärte Metzger.

Dann erläuterte Peter Moser von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) das Vorhaben und seine Ziele. Nicht zuletzt ging es dabei um den klimaneutralen Gebäudebestand, der bis zum Jahr 2050 verwirklicht werden soll. Ganz allgemein werde in Deutschland eine zu geringe Modernisierungsrate im Gebäudesektor beklagt. Das Projekt der DBU, die das Wittelsbacher Land als Partner begleitet, erstreckt sich über 23 Kommunen. Beteiligt sind sowohl Landkreise und Regionen als auch Städte und Gemeinden bis hin zu kleinen Flecken. „Wir unterstützen, beraten und vernetzen“, sagte Moser. Der Landkreis Aichach-Friedberg übernimmt hier eine gewisse Vorreiterrolle, denn ansonsten wurde von den Landkreisen in Bayern bisher nur die Region um Aschaffenburg auf diesem Gebiet aktiv.

Zum Auftakt ging es in Aichach darum, Ideen zu sammeln, sich in den Arbeitskreisen kennen zulernen und ein Arbeitsprogramm für die nächsten Monate mit nach Hause zu nehmen. Im Herbst wollen sich die Interessenten in ähnlicher Form wiedersehen, um weitere Schritte nach diesem Startschuss zu machen.

Die Teilnehmer bildeten im großen Sitzungssaal drei Gruppen, die sich eine Stunde lang mit ihrem Thema beschäftigten. Dabei ging es um die Wärmewende, die Solarenergie und die Öffentlichkeitsarbeit. Es kam klar zum Ausdruck, dass zu wenige Hausbesitzer bereit seien, Geld zu investieren, um die Energiebilanz günstiger zu gestalten. Wichtiger als eine andere Heizanlage seien Verbesserungen an der Hülle eines Hauses, hieß es weiter. An die Gemeinde erging die Aufforderung, beim Aufstellen eines Bebauungsplans gleich mal daran zu denken, in welchem Winkel zur Sonne später die Gebäude platziert werden sollten.

Ein Kaminkehrer berichtete aus seinen Erfahrungen, dass viele Leute resignierend auf Gelder verzichteten, weil ihnen das Förderverfahren zu bürokratisch erscheint. Andererseits war aber auch zu hören, dass finanzielle Anreize durchaus dazu geeignet seien, die Menschen zu animieren, neue Wege zu gehen, die erst einmal mit Kosten verbunden sind.

Angeregt wurde eine Solarsprechstunde im Landkreis, die ein- oder zweimal innerhalb von 14 Tagen mit einem qualifizierten Berater zu besetzen sei, damit die Bürger verlässliche Auskünfte auf ihre Fragen erhalten. Eine weitere Überlegung ging in Richtung eines Preises, der für die schönste Photovoltaikanlage auf einem Dach ausgelobt werden könnte. Ein Vorschlag könnte wohl schon relativ schnell umgesetzt werden: Auf der Internetseite des Wittelsbacher Landes sollte ein Hinweis auf Verträge und Organisationen zu diesem Thema erscheinen, dort könnte man auch weitere Informationen anbieten.

