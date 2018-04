vor 52 Min.

Modernisierung läuft

Die Sanierung des Gemeindehauses in Anwalting ist in vollem Gange. Hier ist die Ostseite des Gebäudes zu sehen.

Fürs Gemeindehaus Anwalting gibt es nicht mehr Geld

Die Sanierung des Gemeindehauses in Anwalting ist in vollem Gange. 400000 Euro investiert Affing in die Modernisierung des Gebäudes und die vier Wohnungen für sozial Schwache. Im Souterrain gibt es Vereinsräume. Nun stellte sich die Frage, ob entgegen der ursprünglichen Planung auch diese modernisiert werden sollten.

Im Juni 2017 hatte der Gemeinderat beschlossen, keine fünfte Wohnung zu schaffen, sondern die Räume weiterhin für die Anwaltinger, insbesondere die Jugend, zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Arbeiten mussten aber im Souterrain Deckenverkleidungen abgenommen werden. Dabei zeigten sich Mängel an der Elektroinstallation. Die Fachplaner schlugen nun eine Elektrosanierung in diesen Räumen vor, die rund 10000 Euro gekostet hätte. Die Meinungen im Gemeinderat gingen von „komplett machen, dann hat man Ruhe“ (Josef Engelschalk) bis „kein Mehraufwand“ (Manfred Klostermeir). Für die höhere Investition stimmten nur fünf Räte. Die Mehrheit entschied sich für die nötigste Reparatur, weil kein Sicherheitsrisiko bestehe, wie Bürgermeister Markus Winklhofer versicherte. Mit 7:10 Stimmen lehnte der Rat zwei weitere Stellplätze (2000 Euro) ab.

Vergeben wurden folgende Gewerke: Außentüren, Firma Georg Regler, Königsbrunn, 6000 Euro; Sonnenschutz, Firma Mitterhuber, Pöttmes, 4200 Euro; Heizungsarbeiten (Nachtrag), Firma Lohner SHS, Aichach, 2200 Euro. (jca)

