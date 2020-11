vor 47 Min.

Mofafahrer prallt gegen Fußgänger

Ein Mofafahrer erwischt in Schrobenhausen mit seinem Helm einen Fußgänger am Kopf. Der Fahrer bleibt unverletzt, der Fußgänger muss ins Krankenhaus.

Ein Fußgänger musste am Dienstagabend nach einem Zusammenprall mit einem Mofafahrer ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 15-jährige Mofafahrer gegen 20.40 Uhr aus dem Thiers-Kreisel in Schrobenhausen in den Bürgermeister-Stocker-Ring. Gleichzeitig wollte ein 21-Jähriger Fußgänger die Straße überqueren, um in die Innenstadt zu gehen.

Polizei: Fußgänger mit Platzwunde am Kopf

Der Mofafahrer erwischte mit seinem Motorradhelm den Fußgänger am Kopf, wodurch der 21-Jährige eine Platzwunde erlitt. Der Fußgänger wurde deshalb mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mofafahrer blieb unverletzt. (mswp)

