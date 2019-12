vor 26 Min.

Momente aus dem Jahr 2019

Heute

Das Jahr 2019 im Wittelsbacher Land neigt sich dem Ende zu. Es waren zwölf Monate gefüllt mit vielen Ereignissen: schönen und weniger schönen, lustigen und traurigen – Emotionen, Menschen und viele, viele Nachrichten. Wir blicken in unserer heutigen Beilage „Momente 2019“ auf 16 Seiten auf die großen, aber auch die vielen kleinen Entwicklungen und Vorkommnisse der vergangenen zwölf Monate im Landkreis Aichach-Friedberg zurück.

Wir haben für Sie die wichtigsten Ereignisse des nun zu Ende gehenden Jahres zusammengefasst und auch mit den entsprechenden Bildern versehen. Blättern Sie sich Monat für Monat durch das so ereignisreiche Jahr 2019 und erleben Sie die Momente nochmals nach und stimmen Sie im Internet ab, was nach Ihrer Meinung das Bild des Jahres im Wittelsbacher Land ist. (AN)

Stimmen Sie online für das Bild des Jahres ab unter

aichacher-nachrichten.de/aichach