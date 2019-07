Mondlandung vor 50 Jahren: Das Leben stand still

Plus Die Mondlandung vor 50 Jahren begeisterte auch die Menschen im Wittelsbacher Land. Der Aichacher Michael Grün erinnert sich, dass das Leben am 21. Juli 1969 still stand.

Bis zu 600 Millionen Menschen haben am 21. Juli 1969 live am Fernseher verfolgt, wie der US-Amerikaner Neil Armstrong um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Mond betreten hat. Er und Buzz Aldrin blieben knapp einen Tag auf dem Erdtrabanten.

Auch viele Menschen aus dem Wittelsbacher Land schauten zu. Das kann man der Augsburger Allgemeinen von vor 50 Jahren entnehmen. Die Redaktion Aichach, in der damals Erwin Misera und Ulrich Ritzel arbeiteten, veröffentlichte im Lokalteil ein Foto der Mondlandung. „Ein Mann auf dem Mond“, steht unter dem Bild. Das Besondere: Zwei Realschüler aus dem Kreis und in der Arbeitsgruppe „Foto-Labor“ aktiv, haben das Foto vor dem Bildschirm geschossen.

Mondlandung: Ein Aichacher erinnert sich

Doch nicht nur die Landung war ein Medienereignis, auch der Rückflug der Astronauten verfolgten die Menschen gebannt. Den ganzen Montag liefen die Bilder im Fernsehen. Daran kann sich der Aichacher Michael Grün noch gut erinnern. Er war 27 Jahre lang Physik- und Mathelehrer am Deutschherren-Gymnasium in Aichach. Astronomie fasziniert ihn. 1969 studierte er in München und arbeitete nebenbei als Auslieferer.

Selbst in den Firmen, die er anfuhr, standen TV-Geräte. Grün war damals 23 Jahre alt und brauchte das Geld, sagt er. Seine Arbeitstage seien lang gewesen – und die Mondlandung habe seinen Arbeitsablauf verzögert. Er wollte bedient werden anstatt zu warten, schaute aber gerne zu. Immer wieder brandete Jubel auf, sagt er.

Grün sei während der Mondlandung begeistert und erschüttert zugleich gewesen. Begeistert, weil das erste Mal Menschen ins All geschossen wurden. „Es war ein riesiger Schritt damals“, sagt er. „Das war schon faszinierend.“ Wenn Satelliten in der Nähe der Erde waren, sei das für Grün noch keine Raumfahrt gewesen. Der Flug zum Mond sei „ein echtes Wegkommen“ gewesen. Dass ein Mensch in den 1960er-Jahren den Mond betreten würde, damit habe er gerechnet.

Zeitzeuge: Grün hatte Angst vor dem Dritten Weltkrieg

Erschüttert war er, weil der Wettkampf zwischen Amerikanern und Sowjets um die erste Mondlandung so spannend gewesen sei. Mit Sputnik, dem ersten künstlichen Erdsatellit auf einer Umlaufbahn, begannen die Sowjets 1957 ihre Expeditionen ins All. „An der Raumfahrt hat sich der technologische Stand gezeigt“, sagt Grün. „Es schien, als ob die Sowjets es vor den Amerikanern schaffen“, sagt er. Grün habe auch Angst vor einem Dritten Weltkrieg gehabt. Die Russen seien den Amerikanern in manchen Dingen voraus gewesen.

Die Mehrheit der Bürger der Bundesrepublik habe damals zu den Vereinigten Staaten gehalten. Die Amerikaner hätten ein hohes Ansehen gehabt. „Die Amerikaner waren hilfsbereit“, sagt Grün. Doch durch die Studentenproteste 1968 und den Vietnam-Krieg, der von 1955 bis 1975 dauerte, seien auch einige auf der Seite der Kommunisten gewesen.

Die Mondlandung war Grün zufolge auch eine Woche danach noch Gesprächsthema, etwa in seinem Fußballverein. Wenn er eine Liste mit drei besonders wichtigen Ereignissen der Zeitgeschichte machen müsste, stünde die Mondlandung an zweiter Stelle, sagt er. Hinter dem Fall der Berliner Mauer und vor den Olympischen Spielen 1972.

Urs Frauenfelder war damals noch gar nicht geboren. Wie die Mondlandung abgelaufen ist, habe er mal in einem Museum gesehen, erzählt der Schweizer. Das habe ihn begeistert.

Mondlandung: Professor wünscht sich, dass die Menschen in 50 Jahren auf dem Mond landen

Heute ist er Professor am Lehrstuhl für Analysis und Geometrie an der Universität Augsburg. Als Mathematiker habe er viel mit Astronomie zu tun, sagt er. Einer seiner Gastwissenschaftler habe an einer Bahn geforscht, die es ermöglicht, energieeffizienter als früher zum Mond zu kommen. Auch wenn das länger dauere.

Was den Mond an sich betrifft, seien noch viele Forschungsfragen offen. Besonders die erdabgewandte Mondseite sei interessant. „Amerikaner und Russen waren dort noch nicht“, sagt Frauenfelder. „Die Chinesen schon, allerdings mit nur mit einer Sonde.“ „Chang’e 4“ setzte Anfang dieses Jahres in der Nähe des Südpols auf.

Frauenfelder würde es begrüßen, wenn die Menschen sich auch für andere Himmelskörper interessieren. So könne man auch viel über die Erde lernen. Seit dem Ende des Kalten Krieges sei in der Forschung zu wenig passiert, während es vorher ums Prestige gegangen sei. „Ich würde mir wünschen, dass wir in 50 Jahren auf dem Mars gelandet sind.

Umfrage: Wir haben die Menschen zur Mondlandung befragt

Vor 50 Jahren, genauer gesagt am 21. Juni 1969, betraten zum ersten Mal Menschen den Mond. Im Zuge der Apollo-11-Mission waren Neil Armstrong und Buzz Aldrin die ersten Menschen auf dem Erd-Trabanten. Ein Meilenstein in der Geschichte, den viele im Fernseher oder über das Radio mitbekommen haben. Wir fragten Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz, wie sie die Mondlandung erlebt hatten.

Diethard Sädtler (Aichach) "Damals war ich 21 Jahre alt und noch bei der Bundeswehr. Wir haben uns alle in der Stube versammelt und die Mondlandung am Fernseher angeschaut. Wir haben alle mitgefiebert und hatten Bedenken. Dass es eine Riesen-Sache war, musste Armstrong nicht sagen, das war uns allen klar. Leider haben die Menschen die Mondlandung und den Mond vergessen."

Günter Holz (Schrobenhausen) "Ich habe die Mondlandung mit Sicherheit im Fernseher angeschaut, aber ich weiß nicht mehr mit wem. Ich war zu der Zeit 15 Jahre alt, weshalb ich mich nicht mehr so genau erinnere. Jedoch weiß ich, dass es eine große Herausforderung war, immerhin ging es um den ersten Menschen auf dem Mond. In der Schule wurde auch noch viel darüber geredet."

Günter Lustig (Aichach-Gachenbach) "Ich hab es damals mit meiner Familie im Fernseher angeschaut. Es gibt viele Menschen, die daran zweifeln, ob die Mondlandung echt war. Ich war erst elf Jahre alt, aber ich habe es geglaubt. Aber wenn man etwas feststellt, dann gibt es immer Menschen, die es hinterfragen. Für mich sind die Amerikaner auf jeden Fall auf dem Mond gelandet."

Karsten Schnase (Aichach-Klingen) Ich fuhr mit meiner damaligen Freundin nach Münster, als wir im Radio die Reportage gehört haben. Wir haben sofort angehalten. Wir waren fasziniert davon. Die Mondlandung war mit einem hohen Risiko verbunden. Wir haben alle gehofft, dass sie lebendig zurückkommen. Es war so aufregend. Die Menschen haben danach noch viel darüber geredet. (mit tred)