vor 19 Min.

Montessori-Schule: Geeigneter Standort wird gesucht

Das Gesellschafterteam der geplanten Bildungseinrichtung ist auf der Suche nach dem passenden Standort. Infoveranstaltung findet am 11. Januar statt.

Die Schulgründungsinitiative der Montessori-Natur-Schule Aichach freut sich: Seit Mitte Dezember ist die gemeinnützige GmbH, die Träger der Montessori Natur Schule Aichach ist, notariell beurkundet. Das bedeutet, dass der formelle Rahmen für die Schule gegeben ist. Cosima Gundlach-Kolb übernimmt die Geschäftsführung.

Das Gesellschafterteam besteht zudem aus Jutta Ziegler, Saskia Kaiser-Bichler, Franziska Gerger, Eliza Lehmann und Matthias Gundlach. Gemeinsam haben sie 2018 Einiges erreicht: Das Konzept für die Schule ist inzwischen ausgereift. Neben der Montessori-Pädagogik spielen die Natur und der Lebens- und Lernraum Wald die Hauptrollen. Diese zwei Ursprünge sollen sich im Lernbegleiter-Team, wie die Lehrer an der Schule genannt werden, widerspiegeln. Das passende Team für die Schulkinder ist ausgewählt: Das Gesellschafterteam selbst spricht rückblickend von einer großen Resonanz auf die Stellenangebote. Neben dem Teamaufbau und der konzeptionellen Arbeit wurden Grundlagen in Form von Finanzplänen, Strategien und Raumprogrammen geschaffen. Jetzt fehlt nur noch eins: Der passende Standort für die Schule. So haben in den vergangenen Monaten Treffen mit Bürgermeistern und Gemeinderäten stattgefunden und es gab Besichtigungen möglicher Schulorte. Neben Bestandsimmobilien unterschiedlicher Beschaffenheiten gab es auch Grundstücke, die auf ihre Machbarkeit überprüft wurden. Das Team war sehr froh über die große Unterstützung bei dieser Arbeit. Es habe Helfer gegeben, die mit Tipps, Vorschlägen und Rat und Tat zur Seite gestanden hätten, hieß es. Noch ist die Standortsuche nicht abgeschlossen. Man freue sich nach wie vor über weitere Angebote, Tür-Öffner, Wege-Ebner und Unterstützung, erklärte das Gesellschafterteam. Gesucht werde ein naturnahes Grundstück ab 1800 Quadrastmetern am Ortsrand, das bebaut werden könnte. Erst wenn diese Suche beendet ist, sei alles komplett und der Genehmigungsprozess könne bei der Regierung von Schwaben eingeleitet werden. Mehr als 50 Schüler seien bereits angemeldet. Ihre Familien fiebern dem Schulstart entgegen.

Montessori-Schule: Einzugsgebiet bis Friedberg

Das Einzugsgebiet geht über Aichach und die umliegenden Gemeinden hinaus und erstreckt sich bis nach Friedberg und Schrobenhausen. Die Resonanz der interessierten Familien beeindruckte die Gesellschafter und berührte sie zugleich. Der Schulstar^lmet ist für September 2019 geplant. Alles hängt nun von einem geeigneten Standort ab. Etwa zwei bis drei Zimmer werden derzeit für die Anfangsklassen in Schulgebäuden oder ähnlichen Einrichtung gesucht. Die Idee von einem nachhaltigen Holz-Neubau, der mitwächst, braucht entsprechend Zeit für alle Genehmigungen. Daher gilt es nun, eine vorübergehende Lösung zu finden.

Bei einer Infoveranstaltung am Freitag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr im Nebenraum des Restaurants Atelier in der Schrobenhausener Straße in Aichach könne sich interessierte Eltern über die geplante Montessori-Natur-Schule informieren.

Anfang 2019 soll außerdem ein Spendenkonto für das Projekt eingerichtet werden. Auch Sachspenden seien willkommen, so die Gesellschafter. Ein Piano und zwei Naturholzmöbelstücke habe das Team schon erhalten.

Mit den zukünftigen Schülern wird in Kürze an einer Wunschliste gearbeitet, womit die Grundausstattung ergänzt werden soll. Auch Pädagogen können sich weiterhin melden. „Ich freue mich auf alles, was in 2019 für uns kommt“, erklärte Cosima Gundlach-Kolb. Ausführliche Informationen gibt es auch im Internet unter www.montessori-schule-aichach.de. (AN)

Kontakt Cosima Gundlach-Kolb info@montessori-schule-aichach.de, Telefon 0151/ 11559041

