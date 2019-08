10:53 Uhr

Moped-Fahrer stürzt nach Unfall mit Kleintransporter

Ein Moped-Fahrer ist in Aichach gestürzt.

Ein Kleintransporter hat einen Moped-Fahrer in Aichach zu Fall gebracht. Der Moped-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleintransporters hat beim Abbiegen von der Schrobenhausener Straße nach links in die Freisinger Straße in Aichach ein entgegen kommendes Moped übersehen. Darauf saß am Dienstagnachmittag ein 50-jähriger Aichacher.

Polizei: Sachschaden von 1000 Euro

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Moped-Fahrer hin und landete auf der Straße. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und musste von einem Arzt behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (phis)

