Moped-Sozius in Aichach ohne Helm - Fahrerin mit Alkohol am Lenker

Mopedfahrerin fällt Polizei in der Aichacher Bahnhofstraße auf, weil ihr Mitfahrer keinen Helm trägt. Das hat für sie Folgen.

Eine Mopedfahrerin ist am Freitagabend gegen 19 Uhr in der Aichacher Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert worden. Grund: Der 50-jährige Sozius trug bei der Fahrt keinen Helm. Für die 57-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades hat das aber weitere Folgen. Bei ihr wurde laut Bericht von der Polizeistreife Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab über 0,8 Promille. Sie muss laut Polizeiangaben mit einem Bußgeld rechnen. (cli)

