20:04 Uhr

Mopedfahrer stürzt in Kissing, Verursacher flüchtet

Mit einem gebrochenen Bein wurde ein Mopedfahrer ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Verursacher des Unfalls sucht die Polizei.

Weil ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm, stürzte in Kissing ein Mopedfahrer und brach sich das Bein. Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag in der Hauptstraße. Wie die Polizei berichtet, entfernte sich der Verursacher des Unfalls unerkannt. Der Autofahrer war laut Polizei von der Hörmannsberger Straße nach links auf die Hauptstraße eingebogen und hatte dabei laut Angabe des Mopedfahrers ein Stop-Schild missachtet. Der auf der Hauptstraße fahrende Mopedfahrer musste eine Vollbremsung einlegen und stürzte. Er brach sich dabei sein linkes Bein und kam ins Krankenhaus Friedberg. Zu dem Auto des Verursachers ist bisher nichts Näheres bekannt. Da es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, ist der PKW auch nicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg (0821/323-1710) in Verbindung zu setzen.

