vor 41 Min.

Mopedfahrer unterschätzt Restalkohol

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wird am Samstagmorgen in Rettenbach gestoppt

Den Restalkohol unterschätzt hat offenbar ein 18-jähriger Mopedfahrer, der am Samstagmorgen im Aresinger Ortsteil Rettenbach im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen von der Polizei gestoppt wurde. Die Beamten berichten, dass der 18-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bei einer Verkehrskontrolle kurz nach 10 Uhr am Morgen nach Alkohol roch. Es wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Der Mann gab an, am Vorabend gefeiert zu haben.

Er wurde mit zur Polizeiinspektion Schrobenhausen genommen, von wo aus er nach den erledigten Maßnahmen abgeholt wurde. Er muss nun mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen. (kabe)

