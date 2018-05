29.05.2018

Motorrad gegen Reh

17-jährige Frau wird bei Unfall in einem Waldstück bei Affing verletzt

Ins Krankenhaus musste eine 17-jährige Motorradfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Reh. Wie die Polizei gestern berichtete, hat sich der Vorfall bereits am Samstag gegen 2.45 Uhr bei Affing ereignet.

Die junge Frau war mit ihrem Leichtkraftrad vom Ortsteil Frechholzhausen in Richtung Affing unterwegs. In einem Waldstück prallte sie nach einer Rechtskurve gegen ein Reh, das auf der Straße stand, und stürzte. Die 17-Jährige zog sich laut Polizei diverse Prellungen und Schürfwunden zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Friedberger Krankenhaus gefahren. Das Reh erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. (bac)

Themen Folgen