vor 52 Min.

Motorradfahrer bei Unfall in Aichach schwer verletzt

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist in Aichach bei einem Verkehrsunfall mittelschwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn laut Polizei beim Wenden übersehen.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Aichach schwer verletzt worden. Eine 34-jährige Frau fuhr am Freitag gegen 15.15 Uhr mit ihrem Auto von der Maxstraße nach links in die Augsburger Straße.

Wie die Polizei mitteilte, wendete die Frau von der Augsburger Straße aus wieder, um zurück in die Maxstraße zu fahren. Dabei stieß sie mit dem Mann auf dem Motorrad zusammen, der auf der Augsburger Straße stadteinwärts unterwegs war. Der 28-Jährige stürzte und zog sich laut Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Nachdem der Notarzt ihn zunächst vor Ort versorgt hatte, wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen.

Am Auto und am Motorrad entstand ein Gesamtschaden von circa 30000 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen sperrte die Freiwillige Feuerwehr die Augsburger Straße zeitweise komplett. (nsi)

