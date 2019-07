vor 34 Min.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Obergriesbach ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Schwabhausen im Kreis Dachau schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 80-Jähriger gegen 14.20 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2047 von Schwabhausen in Richtung Stetten. Der Rentner kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Motorrad des Obergriesbachers zusammen. Mit schweren Verletzungen wurde der 57-Jährige zur Erstversorgung ins Klinikum Dachau gebracht, anschließend musste er in das Uniklinikum Augsburg verlegt werden. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23000 Euro. (AN)

Themen Folgen