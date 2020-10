vor 3 Min.

Motorradfahrer kollidiert in Dachau mit Auto

Ein Auto will in Dachau nach links abbiegen. Das übersieht ein Motorradfahrer. Er überholt und prallt in das Auto. Was dann passiert ist.

Weil er ein abbiegendes Auto übersehen hatte, ist ein Motorradfahrer am Mittwoch in Dachau gestürzt. Wie die Dachauer Polizei mitteilte, fuhr eine 52-Jährige gegen 16.20 Uhr auf der Mittermayerstraße in Richtung Bürgermeister-Zauner-Ring. Die Frau aus Unterschleißheim (Landkreis München) wollte wenden und blinkte links, um in ein Grundstück einzubiegen. Trotzdem setzte ein 51-jähriger Münchner mit seinem Motorrad der Marke BMW zum Überholen an und kollidierte mit dem Auto. Laut Polizei fuhr der Mann anschließend noch gegen einen geparkten Wagen und stürzte. Er wurde leicht verletzt in das Klinikum Dachau eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von circa 17.500 Euro. (dehe)

