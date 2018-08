vor 58 Min.

Motorradfahrer kommt bei Gallenbach von Straße ab

Der Mann wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Klinikum in Augsburg gebracht.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist auf der Ortsverbindungsstraße von Gallenbach (Stadt Aichach) nach Dasing (parallel zur B300) in einer Rechtskurve auf Höhe Neulwirth von der Straße abgekommen. Er wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Zentralklinikum Augsburg gebracht. Vermutlich habe er die Geschwindigkeit für die Kurve nicht angepasst, so die Friedberger Polizei. Am Motorrad entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. (AN)

Themen Folgen