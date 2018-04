26.04.2018

Motorradfahrer leben gefährlich

Die Polizei Schwaben Nord informiert im Rahmen der Aktion „Bayern mobil“ über die Gefahren im Straßenverkehr

Von Brigitte Mellert

Zum siebten Mal findet die Aktion „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ nun schon statt, dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf Motorradfahrern. Auftakt war ein Pressegespräch am 25. April in Aichach. Unterstützt wird die Aktion von bayerischen Sparkassen, die zusätzlich mit attraktiven Preisen im Rahmen eines Gewinnspiels locken. Weitere Infos im Internet unter www.sichermobil.bayern.de.

Das Innenministerium rief 2011 die Aktion „Bayern mobil“ ins Leben, um bis 2020 die Anzahl der Verkehrstoten um 30 Prozent zu senken und die jeweiligen Zielgruppen – dieses Jahr Motorradfahrer – besser zu schützen. Thomas Schmid, Polizeihauptkommissar Aichach, und Peter Löffler, stellvertretender Dienststellenleiter, möchten zu diesem Anlass aufklären, wie Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern verhindert werden können.

Denn jeder fünfte Verkehrstote ist Motorradfahrer. Grund dafür sei zum einen der stetige Zuwachs an Verkehrsteilnehmern und der nicht im gleichen Maße gestiegene Ausbau an Straßen. Sprich: volle Straßen provozieren Aggressionen im Verkehr. Zum anderen führen auch zu hohe Geschwindigkeit, riskante Überholmanöver und Vorfahrtsverletzungen zu Unfällen mit Motorrädern. Beteiligt sind dabei häufig zwei Altersgruppen: entweder junge, unerfahrene Fahranfänger oder ältere Motorradfahrer ab 45, die nach langer Fahrpause wieder auf ihr motorisiertes Zweirad steigen.

Im Raum Aichach-Friedberg haben Motorradfahrer über die Hälfte aller Unfälle verursacht. Dabei, das betont Schmid, gebe es viele Möglichkeiten, diese zu vermeiden: Zunächst müsse die Geschwindigkeit den Sicht- und Straßenverhältnissen angepasst und auf gefährlichen Straßen grundsätzlich das Tempo reguliert werden; das betrifft hauptsächlich Raser, die ihre eigene Geschwindigkeit unterschätzen. Überholen sollten Motorradfahrer nur, wenn es gefahrlos möglich sei.

Darüber hinaus sollten sie bei jedem Wetter Abblendlicht nutzen. Auch tote Winkel bei anderen Verkehrsteilnehmern stellen eine große Gefahr dar, die nicht vergessen werden dürfe. Grundsätzlich rät Schmid, immer Zeitreserven einzuplanen, um erst gar nicht in hektisches Fahren zu verfallen. Auch empfiehlt der Beamte, vor Saisonbeginn die Ausrüstung zu testen und beschädigtes Equipment auszutauschen. Mit Blick auf die Verkehrsunfälle vom Vorjahr ergibt sich ein sehr eindeutiges Bild: 565 Motorradunfälle gab es in Schwaben Nord, nur 1,4 Prozent davon auf der Autobahn, die Mehrzahl (56,5 Prozent) passierte auf Gemeindestraßen – also oft innerorts.

Das eindeutige Ergebnis ist einerseits der Überzahl an Gemeindestraßen in dem Gebiet geschuldet und andererseits der Abneigung der Motorradfahrer, Autobahn zu fahren. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, informiert die Polizei am 27. April von 9 bis 11 Uhr auf dem Stadtplatz in Aichach und öffnet in Augsburg ihre Türen am 12. Mai im Polizeipräsidium Schwaben Nord von 10 bis 16 Uhr in der Gögginger Straße 43. Auch das Schwerpunktthema vom Vorjahr, Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, sei noch immer relevant und noch lange nicht vom Tisch, schließen die beiden Beamten ihre Erläuterungen ab: „Besonders Handys verursachen noch immer große Probleme im Straßenverkehr“. Dieses Thema betrifft jedoch alle: Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer und Motorradfahrer.

