vor 36 Min.

Motorradfahrer stürzt in Edenried

17-Jähriger stößt in dem Aichacher Stadtteil an die Bordsteinkante und kommt deshalb zu Fall.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Edenried (Stadt Aichach) leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde er gegen 22.30 Uhr in einer Rechtskurve der Dorfstraße vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus der Kurve getragen und stieß gegen den linken Bordstein. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit etwa 4000 Euro. (bac)

