vor 5 Min.

Motorradfahrer übersehen: 28-Jähriger verletzt

Eine Autofahrerin hat das Motorrad beim Abbiegen in Unterweikertshofen zu spät erkannt.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Unterweikertshofen im Landkreis Dachau am Donnerstag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 40-Jährige gegen 7.50 Uhr mit ihrem Auto von der Heckenstraße nach links in die vorfahrtsberechtigte Sittenbacher Straße ein. Sie bremste ihren Wagen ab, um anschließend an der Verkehrsinsel wieder in die Heckenstraße abzubiegen. Aus Richtung Sittenbach kam ihr gleichzeitig ein Motorrad entgegen. Das übersah die Frau und die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der 28-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. (AN)

