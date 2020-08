17:01 Uhr

Motorradfahrer übersieht Blinker: Rund 11.000 Euro Schaden:

Ein Motorradfahrer will in Dachau am Donnerstag gerade überholen. Das vor ihm fahrende Fahrzeug biegt in diesem Moment ab und es kommt zum Unfall.

Ein 72-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 18.50 Uhr auf der Schleißheimer Straße stadteinwärts in Dachau unterwegs. An der St.-Peter-Straße betätigte er den Blinker und bog links ab.

Motorradfahrer will überholen und es kracht

Ein nachfolgender 65-jähriger Motorradfahrer bemerkte laut Polizei den Blinker nicht und wollte das abbiegende Fahrzeug überholen. Es kam zur Kollision, wobei der Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (AZ)

