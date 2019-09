vor 45 Min.

Motorradfahrer weicht überholendem Auto aus und stürzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz verletzt, als er einem Auto ausgewichen ist. Das überholte ein anderes und soll von dem Sturz nichts mitbekommen haben.

Ein Motorradfahrer ist auf der Staatsstraße 2047 von Gebersdorf in Richtung Motzenhofen auf den Seitenstreifen ausgewichen und hat sich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, vermied der 56-Jährige dadurch am Sonntag gegen 13.40 Uhr einen Frontalzusammenstoß mit einem dunklen oder schwarzen Auto. Das setzte auf Höhe der Einmündung zur Aichacher Straße in Richtung Alsmoos zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Als ihn beide nebeneinander fahrenden Fahrzeuge passiert hatten, geriet der Motorradfahrer ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich Prellungen am gesamten Körper zu und musste mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden.

Polizei: Sachschaden im vierstelligen Bereich

Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Autofahrer haben laut Polizei vom Sturz des 56-jährigen vermutlich nichts mitbekommen. Sie fuhren in Richtung Motzenhofen weiter. Hinweise an die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (phis)

