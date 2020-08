12:29 Uhr

Motorradfahrer wird von Auto erfasst und muss ins Krankenhaus

In Kühbach übersieht eine 45-Jährige beim Abbiegen einen 51-jährigen Motorradfahrer. Der Mann wird ins Krankenhaus gebracht.

Eine 45-Jährige war am Mittwoch gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto von der Großhausener Straße in Kühbach kommend nach links in die Aichacher Straße eingebogen. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines von links kommenden Motorradfahrers und stieß mit diesem zusammen.

9000 Euro Schaden nach Unfall in Kühbach

Der 51-jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. (AZ)

