vor 52 Min.

Motorradfreunde feiern mit Rock und Quickly-Rennen

Seit 30 Jahren gibt es den Baarer Verein. Das wird am Wochenende gefeiert. Hunderte Motorräder erwartet

Von Stefanie Brand

Am kommenden Wochenende sind in Baar die Motorradfahrer los. Und das aus gutem Grund: Der Verein der Motorradfreunde Baar feiert sein 30. Vereinsjubiläum. Geplant ist ein Programm an zwei Festtagen im Baarer Schlosspark.

Der Präsident der Motorradfreunde, Andreas Winter, erinnert sich: „Vor 30 Jahren waren wir gerade einmal fünf oder sechs Mitglieder.“ Heute zählt der Verein 42 Mitglieder im Alter zwischen 20 und 83 Jahren. Ein Großteil der Mitglieder sei um die 50, erklärt Winter und weiß auch, dass die ältere Generation nicht mehr selbst fährt.

Winter selbst ist Vereinsmitglied der ersten Stunde und erinnert sich noch genau, warum auch Baar einen Motorradfreunde-Verein gegründet hat. „Motorradtreffen waren in den 80er-Jahren sehr beliebt.“ Selbst zu kleineren Treffen fuhren damals oft mehrere Hundert Gleichgesinnte. Schnell kamen so Motorradtreffen mit 500 bis 700 Fahrern zusammen.

In den vergangenen sieben bis acht Jahren pilgerten immerhin 250 bis 300 Motorradfahrer zum Motorradtreffen nach Baar. Die Gruppen, die sich nach Baar aufmachen, erwartet auch heuer wieder ein umfangreiches Programm. Bereits am Freitagabend, ab circa 20 Uhr, wird gemeinsam im Baarer Schlosspark gefeiert. Es gibt Getränke, Essen und Rockmusik, verrät Winter. Wer direkt vor Ort campt, kann am Samstagmorgen gemeinsam frühstücken.

Das offizielle Festprogramm startet dann ab 16.30 Uhr mit der Segnung der Motorräder und der Fahrer sowie einer kleinen Ausfahrt nach Wiesenbach, Lechlingszell, Heimpersdorf und zurück.

Um 18 Uhr findet das Quickly-Rennen statt, bei dem das gleichnamige Oldtimer-Moped zum heimlichen Star des Rennens wird. Am Lagerfeuer mit Essen und Getränken wird es anschließend gemütlich im Baarer Schlosspark. Ab 21 Uhr spielt die Liveband The Rock aus Bobingen. Ab 22 Uhr ist die Pokalverleihung geplant. Preise gibt es für die mitgliederstärksten Klubs, die nach Baar gekommen sind, für die Motorradvereine, die die weiteste Anreise nach Baar bestreiten mussten, sowie für die Sieger beim Quickly-Rennen.

Wenn die Motorradfreunde Baar nicht gerade ihr 30-jähriges Bestehen feiern, sind sie auch unterm Jahr oft gemeinsam unterwegs. Ein drei- bis viertägiger Vereinsausflug auf einen Campingplatz, gemeinsame Besuche anderer Motorradtreffen, längere Fahrten in die Dolomiten, in den Bayerischen Wald, nach Sardinien oder Korsika stehen im Vereinskalender der Motorradfreunde. Manchmal unternehmen sie auch kleinere Ausfahrten ins Altmühltal und an den Brombachsee. Zudem hat die Winterparty der Motorradfreunde, die regelmäßig im Februar im Kirchstadl stattfindet, ebenso Tradition wie die Ausfahrt zum Elefantentreffen in den Bayerischen Wald.

Bei den Baarer Motorradfreunden, die auch Mitglieder aus Thierhaupten und Pöttmes haben, gibt es keinen eklatanten Nachwuchsmangel, erklärt Winter, und freut sich über das rege Interesse der jungen Motorradfreunde. Sie ergänzen nun die Gruppe jener, die vor 30 Jahren den Verein der Motorradfreunde Baar aus der Taufe gehoben haben.

