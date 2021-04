Motorradunfall: 20-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein 20-Jähriger kommt mit seinem Motorrad von der Straße ab. Dabei verletzt er sich und wird ins Krankenhaus nach Aichach gebracht.

Bei einem Unfall hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer verletzt. Er war am Mittwoch gegen 19.10 Uhr von Langengern (Gemeinde Unterweikertshofen) in Richtung Unterweikertshofen (Landkreis Dachau) unterwegs. Laut Polizeiangaben kam der 20-Jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kurz vor Unterweikertshofen nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Unfall bei Unterweikertshofen: Fahrer muss ins Krankenhaus

Dabei verletzte er sich den Unterarm und musste in das Aichacher Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Feuerwehr aus Unterweikertshofen regelte an der Unfallstelle den Verkehr und säuberte die Örtlichkeiten. (kneit)

