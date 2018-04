20:03 Uhr

Mountainbiker schlägt Radlerin und ihre Hunde

Ein rabiater Radler ist auf einem Feldweg bei Ecknach unterwegs. Er flüchtet nach der Attacke. Was die Polizei außerdem vermeldet.

Von Christian Lichtenstern

Aichach Kaum steigen die Temperaturen und die Menschen zieht’s raus in die Natur, gibt’s Konflikte. Bei Ecknach hat ein rabiater Mountainbiker auf eine radelnde Hundehalterin und ihre Tiere eingeschlagen und hat dann die Flucht eingeschlagen. Die Aichacher Polizei meldet vom Wochenende auch eine Alkoholfahrt in Sielenbach, Vandalismus in Schiltberg und einen Unfall in Todtenweis.

Rabiater Radler Ein Mountainbiker hat am Samstagabend auf eine Frau eingeschlagen, die mit dem Rad und ihren drei Hunden bei Aichach unterwegs war. Laut Polizei kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung gegen 20.15 Uhr auf einem Feldweg zwischen der Maxstraße und der Tränkmühle im Stadtteil Ecknach. Dort fuhr die Radlerin mit ihren drei Hunden, als sich von hinten ein Mountainbiker näherte. Der trat laut Polizei nach den Hunden und schlug die Halterin gegen Kopf und Gesicht. Anschließend flüchtete der Mann. Die Hundehalterin wurde leicht verletzt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08251/8981-11.

Transporter gegen Motorrad Die Sozia auf einem Motorrad ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Todtenweis schwerer verletzt worden. Laut Polizeibericht wollte ein 69-Jähriger gegen 15.20 Uhr mit seinem Transporter aus der Sander Straße nach links auf die Staatsstraße 2381, abbiegen. Hierbei übersah er einen von links, aus Richtung Rehling, kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 55-jähriger Fahrer stürzte nach dem Zusammenstoß. Er und der 69-Jährige blieben unverletzt. Eine 51-jährige Augsburgerin auf dem Beifahrersitz erlitt jedoch mehrere Brüche im Bereich der rechten Schulter und des Armes. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Augsburg geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 2500 Euro. Anzeichen auf überhöhte Geschwindigkeit gab es keine, so die Polizei.

Auto in Schiltberg eingeschlagen In der Nacht von Freitag (ab 21.30 Uhr) auf Samstag (bis 10 Uhr) ist in Schiltberg ein Auto eingeschlagen worden. Laut Polizei parkte der silberfarbene VW Golf in der Raiffeisenstraße in einer Hofeinfahrt. Der bislang unbekannte Täter schlug mit bisher unbekanntem Tatwerkzeug die Windschutzscheibe ein. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08251/8981-11.

Betrunkener Mofafahrer stürzt

Ein betrunkener Mofafahrer ist am Samstagabend in Sielenbach gestürzt. Der 67-jährige Augsburger war laut Polizei gegen 19.35 Uhr von der Schwaigstraße kommend, nach links in die Aichacher Straße abgebogen. Aufgrund eines zu großen Bogens geriet der Fahrer gegen den Randstein und stürzte. Verletzt wurde er nicht. Die Polizeibeamten nahmen aber deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkotest ergab 1,70 Promille. Nach der Blutentnahme wurde der Mann wieder entlassen. An seinem Mofa und am Randstein war kein Schaden entstanden. Der Fahrer muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Themen Folgen