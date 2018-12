24.12.2018

Mozart und Lennon an einem Abend

Alto-Chor Altomünster gibt Weihnachtskonzert in Maria Birnbaum in Sielenbach

Die Musikfreunde kamen in Scharen zum Weihnachtskonzert des Alto-Chores Altomünster nach Maria Birnbaum in Sielenbach. Die Bänke im Kirchenschiff und die zusätzlichen Stuhlreihen im rechten Oval und im rückwärtigen Teil waren voll besetzt. Lang anhaltender Applaus belohnte die Leistung und das Programm des von Monika Klamm dirigierten Chores. Antje Roser (Klavier) und Catharina Link (Querflöte) begleiteten instrumental.

Mit dem Motto „Weihnachten überall“ und dem Untertitel „traditionelle und moderne Lieder zur Weihnachtszeit“ war der musikalische Rahmen vorgegeben. Die 23 Chorsätze stammten aus der deutschen, lateinischen und englischen Musikliteratur. Der österreichische Komponist und Texter Lorenz Maierhofer (geboren 1956) war mit fünf Titeln vertreten. Von den englischsprachigen Songwritern sind der Beatle John Lennon mit Yoko Ono (1971) und der Amerikaner Rex Benson mit Steve Gilette (1992) als vielseitige Musiker bekannt. Für die Freunde der Barockmusik wurden Wolfgang Amadeus Mozart und Georg Friedrich Händel aufgeboten.

Das Vollgeläut der Kirchenglocken von Maria Birnbaum machte den Auftakt. Pater Bonifatius, der Hausherr, nahm in der ersten Reihe Platz. Nach den Begrüßungsworten des Alto-Vorsitzenden Rolf Gasteiger stimmte der Chor ein vierstimmiges „Süßer die Glocken nie klingen“ an. Den schwierigsten Part hatten dabei die Tenöre und Bässe zu meistern: Ihr scheinbar einfaches „bong, bong“ gab den Rhythmus vor und imitierte Glocken in höhenversetzten Schwingungen.

Altbayerische und alpenländische Weihnachtsstimmung vermittelten unter anderem die Lieder „Advent is a Leuchtn“, „Die Sterne am Himmel“, „Im Dunkel naht die Weihnacht“ oder „Die stillste Zeit“. Die auf dem Programm ausgedruckten Lieder „Das Licht des Friedens“, „Macht hoch die Tür“ und „Zu Bethlehem geboren“ wurden von Besuchern und Chor gemeinsam gesungen.

Mit voller Konzentration und im überwiegend geforderten Pianissimo gelang den Altosängern ein nahezu perfekter Vortrag des „Ave verum corpus“ (Mozart, 1791). Im „Es ist ein Ros entsprungen“ glänzte die Chorleiterin Monika Klamm zusätzlich als Solistin.

Hinzuhören auf die Botschaft von „Happy Xmas – War is over“ (John Lennon, 1971) hätte wohl auch dem derzeitigen amerikanischen Präsidenten nicht geschadet: „Happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones, let’s stop all the fights. – Frohe Weihnachten für Schwarz und Weiß, für Menschen mit gelber und roter Hautfarbe. Lasst uns alle Kämpfe beenden.“

Fünf weitere Chorsätze in englischer Sprache – teils Neuentdeckungen, teils in Übersetzungen geläufig – bereiteten den Sängern das gleiche Vergnügen wie den Zuhörern. Beliebte Weihnachtsklassiker in deutscher Sprache rundeten das Programm ab, so „Tochter Zion“, „Leise rieselt der Schnee“ und „O komm o komm Emanuel“. Für die Zugabe „Unto You This Night“ (1992) bedankte sich das Publikum nochmals mit kräftigem Beifall.

Das Weihnachtskonzert in Maria Birnbaum setzte den Schlussakkord unter eine lange Probenzeit und einen intensiven Advent mit insgesamt vier Auftritten des Alto-Chores. Am Montag, 7. Januar, gehen die Chorproben weiter. Für März ist die Mitwirkung bei einer Ausstellungseröffnung in Altomünster (Landkreis Dachau) zugesagt, Anfang Mai steht das Frühjahrskonzert im Kalender. Neuzugänge sind stets willkommen. (idb)

