Mühlhauser Berg in Affing wird sicherer für Radler und Fußgänger

Der Affinger Gemeinderat ist sich einig über den Ausbau des Mühlhauser Bergs. Wichtig ist mehr Sicherheit. So haben es Radler und Fußgänger leichter.

Von Carmen Jung

Für Radfahrer und Fußgänger ist der Mühlhauser Berg kein Spaß. Nicht nur wegen der Steigung. Es ist auch wenig Platz für sie da und damit wird’s gefährlich. Das wird sich ändern. Radfahrer bekommen bergauf einen eigenen Weg, sodass sie gefahrlos hinaufschnaufen oder absteigen und schieben können, ohne ein Auto im Nacken zu haben. Auf der Hangseite erhalten die Fußgänger mehr Raum.

Mehr Sicherheit für Radler und Fußgänger am Mühlhauser Berg

Schon lange denkt Affing über den Mühlhauser Berg nach. Jetzt steht das Konzept für seine Sanierung. Kern ist ein Plus an Sicherheit für Fußgänger und Radler. Der gesamte Affinger Gemeinderat trägt das Konzept mit, wie sich am Dienstag zeigte. Bürgermeister Markus Winklhofer sprach erfreut von einem „hervorragenden Signal“. Offen ist noch, wie lange es dauert, bis das Projekt umgesetzt werden kann. Jetzt geht’s erst an Planung und Kostenermittlung. Klar ist schon jetzt: Billig wird die Angelegenheit nicht. Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg rechnet grob mit vier Millionen Euro. Er sprach von einem „nicht ganz einfachen Projekt“. Denn um genug Platz erhalten zu können, ist ein Anbau an die bestehende Straße nötig. Und das geht nur mit einer über drei Meter hohen Stützmauer im Süden. Denn im Norden ist dafür kein Raum.

Radfahrer bekommen in Affing bergauf einen eigenen Weg

Eichstaedt erläuterte dem Gemeinderat die verschiedenen Möglichkeiten und konnte das Gremium von der von ihm favorisierten Variante überzeugen. Der Radweg, der nur Bergauf-Radlern zur Verfügung stehen wird, wird 2,50 Meter breit. Die Fahrbahn selbst bleibt bei 6,50 Meter Breite. Das sei ausreichend, so Eichstaedt. Am Berg selbst wird der Gehweg auf drei Meter verbreitert. Hier sind Fußgänger bergauf und bergab unterwegs. Doch wohin mit den Radlern, die von Bergen hinunter nach Mühlhausen fahren wollen? Sie sollen im fließenden Verkehr mitfahren. Das ist nach Überzeugung des Fachmanns die ungefährlichste Variante. Denn bergab seien die Radfahrer sicher mit Tempo 30 oder 35 unterwegs. Radfahrer, die unsicher seien, oder Eltern mit Kindern könnten eventuell den Gehweg benutzen, schlug Eichstaedt vor. Über solche Details wurde im Gemeinderat zwar diskutiert, sie werden aber erst später festgelegt. Und zwar zusammen mit der Polizei.

Hier investiert Affing im Jahr 2020 1 / 8 Zurück Vorwärts Straßenbau 825.000 Euro sind vorgesehen unter anderem für die Ampel am Unterkreuthweg in Mühlhausen und für Sanierungen, darunter die Verbindung von Frechholzhausen nach Pfaffenzell. Hinzu kommen über 1,4 Millionen Euro für den Straßenbau in Baugebieten, darunter rund 560.000 Euro für „Am Weberanger“.

Kanal In die Abwasserkanäle investiert Affing 236.000 Euro vor allem für Sanierungen. Hinzu kommt der Kanalbau in den neuen Baugebieten (310.000 Euro).

Wasser Es stehen unter anderem 207.000 Euro für die Leitungen im Haushalt (vor allem Sanierungen). Hinzu kommen weitere 250.000 Euro für die Wasserleitungen in den neuen Baugebieten. Außerdem wird die Planung der Sanierung des Hochbehälters in Bergen und der Regenerierung des Brunnens im Derchinger Forst begonnen.

Brücken 630.000 Euro werden für Sanierungen und Ersatzbauten ausgegeben, darunter knapp 300.000 Euro für die Erneuerung der Brücke unweit des Gebenhofener Sportplatzes und knapp 200.000 Euro für die am Hörgelaugraben.

Grundschule 85.000 Euro sind unter anderem für Tablets, PC, Laptops und Beamer vorgesehen.

Feuerwehren Rund 48.000 Euro werden ausgegeben unter anderem für eine neue Sirene der Feuerwehr Aulzhausen (15.000 Euro) und neue Tore für Mühlhausen.

Kindergärten 5000 Euro werden in ein Gutachten investiert, um den zukünftigen Bedarf abzuklopfen.

Alte Schule 20 000 Euro Planungskosten für die Generalsanierung des Gebäudes in Gebenhofen sind eingeplant.





Positiv kam im Gremium der Vorschlag an, die Ausbaustrecke bis zur Tankstelle in Mühlhausen auszuweiten. Besondere Herausforderungen sind zwei Engstellen. „Da finden wir eine Lösung“, versprach Eichstaedt. Am Fuße des Berges hat er eine Querungshilfe angedacht, damit die Fußgänger bequem zur Bergseite wechseln können. Oben bei der Realschule muss voraussichtlich der Radverkehr bergauf auf die Fahrbahn geführt werden.

Übrigens: Die Bergauf-Radweg-Variante hat einen positiven Nebeneffekt für die Affinger Finanzen. Den Radweg muss der Staat finanzieren, den Gehweg die Gemeinde. Bei einer kombinierten Geh- und Radweg-Variante bergauf hätte Affing viel mehr Geld ausgeben müssen. Denn allein die Stützmauer kostet mehrere Millionen Euro.

