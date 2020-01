vor 19 Min.

Müllabfuhr kommt später

Verschiebung wegen Heilige Drei Könige

Am Montag, 6. Januar, werden laut Mitteilung des Landratsamtes wegen des Feiertags Heilige Drei Könige im Landkreis keine Abfalltonnen geleert. Die Leerung verschiebt sich deshalb in der ganzen Woche um je einen Tag nach hinten. Die Bürger werden gebeten, die Tonnen ab 6 Uhr zur Leerung bereitzustellen. Alle Leerungstermine für den Landkreis gibt es in der Abfall-App und im Abfuhrkalender auf der Homepage des Landratsamtes, unter http://www.lra-aic-fdb.de/abfallwirtschaft. (AN)